Vandalismo golpea la operación de los trenes; Coahuila tiene el mayor número de reporte

México
/ 25 noviembre 2025
    Vandalismo golpea la operación de los trenes; Coahuila tiene el mayor número de reporte
    Otros problemas para la operación ferroviaria son el robo y vandalismo cuando hay bloqueos y paran la marcha del tren. FOTO: REFORMA

De acuerdo con datos del Gobierno federal en el primer semestre del año se redujo en 12.56 por ciento los robos, pero el vandalismo aumentó 1.52 por ciento

Un sistema aduanal con fallas, la digitalización del SAT en pausa, robos, bloqueos en las vías y vandalismo son los problemas que atoran la operación cotidiana de los trenes en el país, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).

Este año, las empresas ferroviarias han enfrentado problemas para cruzar la frontera debido a que en ocasiones se cae el sistema del fisco y en consecuencia no se pueden hacer las operaciones habituales de comercio exterior, expresó Vianey de la Mora, directora general de la Asociación.

TE PUEDE INTERESAR: Exhiben a Alcaldesa de CDMX por trampa en carrera

Comentó que este fallo en el sistema ha provocado que se detenga la carga en los puertos y se generen largas filas de trenes para poder cruzar la frontera con la Unión Americana.

De la Mora recordó que toda la carga y los trenes que cruzan a Estados Unidos tienen que reportar al sistema de Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (Vucem) del Sistema de Administración Tributaria (SAT), pero éste a veces se cae.Comentó que hay una transición donde se están pasando los procesos de digitalización al SAT, y en ese inter también la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones está absorbiendo todos los sistemas.

Entonces todos estos cambios están generando mucha problemática y mucho freno. ¿Qué pasó? Pues que se detuvo y ahorita todos los procesos se están haciendo a mano.

De todos los procesos que se hacen en aduana muchos son a mano, entonces eso demora al tren”, entrevistada ayer tras participar en “Diálogos con Ingenieros”, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

La directiva de la AMF explicó que esta pausa en la digitalización genera mucho impacto en la movilidad de la carga debido a que, a diferencia de un camión, un tren trae 250 carros y cada uno tiene un contenido diferente.

Otros problemas para la operación ferroviaria son el robo y vandalismo cuando hay bloqueos y paran la marcha del tren.

De acuerdo con datos del Gobierno federal en el primer semestre del año se redujo en 12.56 por ciento los robos, pero el vandalismo aumentó 1.52 por ciento.

$!Vandalismo golpea la operación de los trenes; Coahuila tiene el mayor número de reporte

Dijo que están teniendo comunicación constante con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) a la cual entrega, de manera periódica, un mapa de calor que elabora con información de los concesionarios, y la misma dependencia lo comparte a la Secretaría de Seguridad para actuar en consecuencia.

La directora de la AMF también destacó que el sector requiere tener cancha pareja con el autotransporte, ya que no hay equidad con respecto a la regulación.

Por ejemplo, el concesionario tiene que dar manutención a sus vías y pasar por todas las revisiones y certificaciones necesarias para poder tener sus carros en buen estado y bajar la velocidad en zonas conurbadas.

”El ferrocarril mantiene sus vías y el autotransporte no, el autotransporte va por la carretera y ellos no se encargan de dar mantenimiento a las carreteras, entonces, ese sí es un gran reto que tenemos que trabajar en conjunto”, refirió.

Temas


Robos
aduanas
Trenes

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobernador resaltó las fortalezas que tiene Coahuila en medio de la incertidumbre por la política comercial de Donald Trump.

Informe de Gobierno de Manolo Jiménez: Seguridad y estrategia, claves ante incertidumbre por aranceles de Trump

El Paquete Económico fue elaborado bajo criterios de responsabilidad financiera, afirmó el secretario en la presentación.

Presupuesto 2026 de Coahuila crece 6 mil 503 mdp (9%) ; Seguridad, el rubro con mayor incremento (13.2%)
El mandatario estatal mencionó proyectos que han beneficiado a las distintas regiones de la entidad.

Manolo Jiménez destaca inversión de 3 mil mdp en obras sociales y ‘Semáforo Verde Financiero’ en Segundo Informe
La Fiscalía de Guanajuato abrió una investigación tras la filtración masiva de datos atribuida al grupo Tekir APT y aseguró que solo el 1.7% de su infraestructura fue vulnerada, sin afectar información ciudadana ni operaciones esenciales

Ciberataque a Fiscalía de Guanajuato: filtran 70 GB de información y abren investigación
Trabajadores de la UNAM se manifestaron durante un evento literario en la Biblioteca Nacional de la máxima casa de estudios de México. Protestaron en contra del Acoso Laboral y Sexual.

En México un 80% de los acosos sexuales instituciones públicas federales quedan sin ningún castigo
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presentó un programa de actividades que se desplegará desde hoy y continuará durante los próximos 16 días.

‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum
El aguinaldo 2025 debe pagarse antes del 20 de diciembre y el monto mínimo es de 15 días de salario. Conoce quiénes tienen derecho, cómo calcularlo y qué hacer si no te lo pagan.

Aguinaldo 2025... ¿Cuándo lo pagan y cuánto dinero debo recibir?
La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, a sus 65 años de edad.

Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, murió a los 65 años: confirma ANDI