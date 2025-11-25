$!Vandalismo golpea la operación de los trenes; Coahuila tiene el mayor número de reporte

Un sistema aduanal con fallas, la digitalización del SAT en pausa, robos, bloqueos en las vías y vandalismo son los problemas que atoran la operación cotidiana de los trenes en el país, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).

Este año, las empresas ferroviarias han enfrentado problemas para cruzar la frontera debido a que en ocasiones se cae el sistema del fisco y en consecuencia no se pueden hacer las operaciones habituales de comercio exterior, expresó Vianey de la Mora, directora general de la Asociación.

TE PUEDE INTERESAR: Exhiben a Alcaldesa de CDMX por trampa en carrera

Comentó que este fallo en el sistema ha provocado que se detenga la carga en los puertos y se generen largas filas de trenes para poder cruzar la frontera con la Unión Americana.

De la Mora recordó que toda la carga y los trenes que cruzan a Estados Unidos tienen que reportar al sistema de Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (Vucem) del Sistema de Administración Tributaria (SAT), pero éste a veces se cae.Comentó que hay una transición donde se están pasando los procesos de digitalización al SAT, y en ese inter también la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones está absorbiendo todos los sistemas.

Entonces todos estos cambios están generando mucha problemática y mucho freno. ¿Qué pasó? Pues que se detuvo y ahorita todos los procesos se están haciendo a mano.

De todos los procesos que se hacen en aduana muchos son a mano, entonces eso demora al tren”, entrevistada ayer tras participar en “Diálogos con Ingenieros”, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

La directiva de la AMF explicó que esta pausa en la digitalización genera mucho impacto en la movilidad de la carga debido a que, a diferencia de un camión, un tren trae 250 carros y cada uno tiene un contenido diferente.

Otros problemas para la operación ferroviaria son el robo y vandalismo cuando hay bloqueos y paran la marcha del tren.

De acuerdo con datos del Gobierno federal en el primer semestre del año se redujo en 12.56 por ciento los robos, pero el vandalismo aumentó 1.52 por ciento.