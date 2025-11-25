Exhiben a Alcaldesa de CDMX por trampa en carrera

México
/ 25 noviembre 2025
    Exhiben a Alcaldesa de CDMX por trampa en carrera
    El resultado de Hernández fue exhibido por la página “Los Caza Tramposos del Maratón”, especializada en señalar a corredores que hacen trampa en las competencias. FOTO: REFORMA

No pasó por ninguno de los tapetes de control intermedios y terminó registrando un tiempo de 30.05 minutos, lo que la ubicaría por encima del récord nacional en 10 mil metros

La Alcaldesa morenista de Tláhuac, Berenice Hernández, participó en una carrera de 10 kilómetros, recogió la medalla, lo presumió en redes y ¡fue exhibida por hacer trampa!

El domingo, la funcionaria presumió en redes su participación en la Carrera Barbie, que se realizó en el Paseo de la Reforma.

TE PUEDE INTERESAR: Ve Sheinbaum como amenazas para la 4T a Rojo de la Vega y a Cayetana Álvarez: Riva Palacio

Hernández se encontraba en la modalidad de 10 kilómetros. “Hoy tuve la alegría de correr la Carrera Barbie con amigas y, sobre todo, vivir junto a mis dos pequeñas su primera carrera. Que su día esté lleno de energía, familia y momentos que inspiren”, escribió en Facebook.

El mensaje fue acompañado por fotografías en las que la funcionaria portaba la medalla que se entrega a las participantes una vez que concluyen el recorrido.

De acuerdo con la página de resultados de la empresa Asdeporte, organizadora de la competencia, no pasó por ninguno de los tapetes de control intermedios y terminó registrando un tiempo de 30.05 minutos, lo que la ubicaría por encima del récord nacional en 10 mil metros, que actualmente ostenta la competidora olímpica Laura Galván, con 31:04.08 en pista.

$!Exhiben a Alcaldesa de CDMX por trampa en carrera

El certificado de resultado aparece con la leyenda “descalificado”. El resultado de Hernández fue exhibido por la página “Los Caza Tramposos del Maratón”, especializada en señalar a corredores que hacen trampa en las competencias.

“Así como usted lo lee -y aunque suene a fanfiction político-deportivo- la Alcaldesa morenista de Tláhuac en Ciudad de México, Berenice Hernández Calderón, ‘rompió’ este fin de semana el récord mexicano de 10 km femenil, en ruta con un increíble, celestial y físicamente imposible tiempo de 30:05”, publicó la cuenta.

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

