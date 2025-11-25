$!Exhiben a Alcaldesa de CDMX por trampa en carrera

La Alcaldesa morenista de Tláhuac, Berenice Hernández, participó en una carrera de 10 kilómetros, recogió la medalla, lo presumió en redes y ¡fue exhibida por hacer trampa!

El domingo, la funcionaria presumió en redes su participación en la Carrera Barbie, que se realizó en el Paseo de la Reforma.

Hernández se encontraba en la modalidad de 10 kilómetros. “Hoy tuve la alegría de correr la Carrera Barbie con amigas y, sobre todo, vivir junto a mis dos pequeñas su primera carrera. Que su día esté lleno de energía, familia y momentos que inspiren”, escribió en Facebook.

El mensaje fue acompañado por fotografías en las que la funcionaria portaba la medalla que se entrega a las participantes una vez que concluyen el recorrido.

De acuerdo con la página de resultados de la empresa Asdeporte, organizadora de la competencia, no pasó por ninguno de los tapetes de control intermedios y terminó registrando un tiempo de 30.05 minutos, lo que la ubicaría por encima del récord nacional en 10 mil metros, que actualmente ostenta la competidora olímpica Laura Galván, con 31:04.08 en pista.