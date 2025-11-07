El héroe de Nacozari... el ferrocarrilero que sacrificó su vida para salvar al pueblo sonorense

/ 7 noviembre 2025
    El héroe de Nacozari... el ferrocarrilero que sacrificó su vida para salvar al pueblo sonorense
    onoce la historia de Jesús García Corona, el joven maquinista sonorense que el 7 de noviembre de 1907 sacrificó su vida para salvar a Nacozari de una explosión, y por quien se celebra el Día del Ferrocarrilero en México.

El 7 de noviembre de 1907, Jesús García Corona, maquinista del ferrocarril, se convirtió en El Héroe de Nacozari al sacrificarse para evitar una tragedia en Sonora

El 13 de noviembre de 1881, en Hermosillo, Sonora, nació Jesús García Corona, un joven que con el tiempo se convertiría en uno de los más grandes símbolos de heroísmo y sacrificio en México. Desde muy joven mostró interés por los trenes y el trabajo ferroviario, un sector vital en el desarrollo del país durante el Porfiriato.

A los 17 años, solicitó empleo en la Compañía Minera de Nacozari. Aunque su corta edad le impidió obtener un puesto importante, fue contratado como aguador, encargado de abastecer las locomotoras con agua. Su dedicación y habilidad lo llevaron rápidamente a ascender, primero como controlador de frenos, luego como bombero y, finalmente, como ingeniero de máquinas a los 20 años.

Sin saberlo, ese empeño lo preparaba para el acto que lo inmortalizaría en la historia mexicana.

EL DÍA QUE NACOZARI SE SALVÓ

El 7 de noviembre de 1907, Jesús no debía conducir el tren, pero su compañero titular enfermó, y él asumió la responsabilidad de los viajes programados entre Nacozari y la mina de Pilares. Aquel día, un error en la carga cambió el destino de todos: los vagones con dinamita fueron colocados al inicio del tren, muy cerca de la caldera de vapor.

Durante el trayecto, chispas encendidas provenientes de la locomotora alcanzaron las cajas de dinamita, iniciando un incendio. El movimiento del tren avivó las llamas, y el fuego comenzó a extenderse peligrosamente. Al darse cuenta de la gravedad, Jesús ordenó a su cuadrilla saltar mientras él continuaba conduciendo la máquina fuera del pueblo.

Sabía que la explosión era inevitable, pero su decisión fue clara: alejar el tren lo más posible para salvar a Nacozari.

EL SACRIFICIO DE UN MAQUINISTA VALIENTE

A las 14:20 horas, un estruendo estremeció el pueblo. La explosión fue tan fuerte que los vidrios de las casas se rompieron y la onda expansiva se sintió a kilómetros. La locomotora quedó destruida y Jesús García Corona perdió la vida al instante, pero gracias a su valentía, la explosión ocurrió lejos de la zona habitada, evitando una tragedia mayor.

Los habitantes de Nacozari nunca olvidaron su sacrificio. Con el paso del tiempo, su historia se extendió por todo México, convirtiéndose en ejemplo de valor, responsabilidad y amor por los demás.

En reconocimiento a su heroísmo, el gobierno mexicano declaró el 7 de noviembre como el Día del Ferrocarrilero, en honor a aquel joven que eligió el deber por encima de su propia vida.

DATOS CURIOSOS

• Jesús García tenía solo 25 años cuando se convirtió en héroe nacional.

• Su hazaña inspiró canciones, monumentos y obras literarias en todo México.

• En Nacozari se erigió un monumento en su honor, y la localidad cambió su nombre a Nacozari de García.

