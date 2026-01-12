Familias huyen silenciosamente de comunidades de Guanajuato por violencia, denuncia obispo

/ 12 enero 2026
    Familias huyen silenciosamente de comunidades de Guanajuato por violencia, denuncia obispo
    El prelado lamentó que los homicidios sigan ocurriendo y que la violencia parezca no tener límites. /FOTO: ESPECIAL

Enrique Díaz Díaz denunció que el incremento de la violencia ha provocado que familias de comunidades de varios municipios abandonen sus hogares por temor

IRAPUATO, GTO.- Familias de comunidades de cuatro municipios del estado de Guanajuato han tenido que abandonar sus hogares debido a la violencia ejercida por grupos criminales, denunció el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.

El líder religioso expresó su preocupación porque hombres armados ingresan a viviendas durante la madrugada y cometen asesinatos, lo que ha generado un clima de temor, inseguridad y “encerramiento” entre la población.

“Se siente un dolor, de tristeza, de inseguridad... muchas familias han salido de las comunidades”, señaló el obispo, al mencionar que esta migración ocurre de forma silenciosa y sin estadísticas oficiales porque quienes huyen lo hacen discretamente al sentirse amenazados.

Entre los municipios afectados mencionó áreas de Irapuato, así como comunidades de Valle de Santiago, Salamanca y Pénjamo, aunque aclaró que no puede precisar cuál es el de mayor impacto debido a que la salida de familias se da por etapas y de manera variable.

Díaz Díaz agregó que, durante sus visitas a zonas rurales, ha constatado que los habitantes cierran sus negocios, abandonan sus casas y se trasladan a otros lugares en busca de seguridad, lo que está afectando la vida comunitaria y familiar.

El prelado lamentó que los homicidios sigan ocurriendo y que la violencia parezca no tener límites, al punto de dar “la impresión de que estamos en manos de los criminales”, aludiendo a la percepción de inseguridad que prevalece en la región.

En su llamado, el obispo subrayó la necesidad de enfrentar no sólo los hechos delictivos, sino también sus efectos sociales, como el desplazamiento forzado de familias y la pérdida de la vida comunitaria tradicional en las zonas rurales. Con información de La Jornada

Temas


Inseguridad
Violencia

Localizaciones


Guanajuato

Organizaciones


Iglesia Católica

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

