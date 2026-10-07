Ven a frontera México-EU como polo emergente para centros de datos de IA

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    Ven a frontera México-EU como polo emergente para centros de datos de IA
    Medina Mora consideró que México debe tener una mayor integración en la industria electrónica y de semiconductores. EFE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que se debe aprovechar la capacidad de Texas en energía

México tiene una “gran oportunidad” para atraer centros de datos vinculados a la inteligencia artificial (IA) cerca de su frontera con Estados Unidos, afirmó este miércoles en entrevista con Efe José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, la gran patronal mexicana.

“Tenemos la oportunidad de que se hagan (los centros de datos) en México pegados a la frontera tomando la energía de Texas, el gas que es muy barato”, sostuvo Medina Mora, quien aseguró que existen fondos de inversión dispuestos a financiar este tipo de proyectos.

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Para Medina Mora, el auge de las granjas de servidores debe acompañarse de una mayor integración mexicana en la industria electrónica y de semiconductores, donde reconoce una elevada dependencia asiática.

“Importamos la mayor parte de los componentes de Taiwán, le agregamos muy poco valor y lo exportamos a Estados Unidos”, explicó el líder de la cúpula empresarial mexicana.

Por eso, consideró necesario recuperar una estrategia de desarrollo de proveedores mexicanos en plena transición de la globalización hacia una economía más regionalizada.

“Tenemos que hacer nuevamente ese desarrollo de proveedores locales para agregar más valor en las exportaciones”, afirmó, convencido de que la demanda de semiconductores “va a crecer” y lo hará “de manera exponencial”.

Medina Mora vinculó esa regionalización con las negociaciones comerciales con Estados Unidos y sostuvo que México puede avanzar en acuerdos concretos antes de concluir toda la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Estamos cerca de una negociación que nos ayude a bajar los aranceles”, afirmó sobre los gravámenes que afectan especialmente a sectores como automóviles, acero, aluminio y cobre.

El dirigente empresarial insistió en que “esta no es una renegociación del tratado”, sino una revisión acotada en la que el sector privado participa mediante mesas técnicas con la Secretaría de Economía.

Por ello, rechazó la pretensión estadounidense de incorporar requisitos específicos de contenido de ese país.

“La respuesta de México ha sido muy clara: tenemos que hablar de contenido regional, no de un solo país”, dijo.

Medina Mora advirtió además que “el mundo ya cambió, ya no es un mundo de libre comercio”, sino uno marcado por tratados y aranceles, por lo que México debe aumentar sus compras regionales y reducir su dependencia asiática.

UNA RECUPERACIÓN SOSTENIDA EN INVERSIÓN

El presidente del CCE también dio por iniciada una recuperación gradual de la economía mexicana y sostuvo que existe un cambio en las prioridades del Gobierno para favorecer nuevamente el crecimiento.

“El Gobierno había dado prioridad en los años anteriores a la distribución de la riqueza, no al crecimiento económico”, señaló.

Medina Mora consideró que atender la pobreza y la desigualdad era necesario, pero añadió que “para poder seguir atendiendo” esos problemas “tenemos que crecer para que haya los recursos”.

Por ello, aseguró que Gobierno y empresarios están ahora “alineados en la necesidad de que crezca la economía” mediante una reactivación de la inversión.

Según el dirigente, tras crecer alrededor del 0.5 por ciento en 2025, la economía mexicana avanzará cerca del 1.5 por ciento este año y un 2 por ciento en 2027.

“La tendencia de crecimiento económico es muy clara”, afirmó.

Medina Mora atribuyó parte del cambio a una nueva actitud oficial para facilitar proyectos y aseguró que desde mayo se han destrabado 21 inversiones por 3 mil 750 millones de dólares.

“Hay un cambio fundamental, no nada más regulatorio, sino también de actitud del Gobierno hacia facilitar las inversiones”, concluyó.

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