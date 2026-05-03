Ven expertos optimista Tratado de Aguas México-EU

Un estudio publicado en octubre en el Journal of Water Resources Planning and Management, una revista científica de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, usa datos mensuales de 1953 al 2021 del flujo de los seis ríos mexicanos afluentes al Río Bravo.

El Tratado de Aguas entre México y EU no está preparado para el cambio climático y la actual demanda agrícola, urbana e industrial, pues las entregas del líquido de los ríos mexicanos se calcularon con estimaciones de flujo demasiado optimistas, lo que las hace inalcanzables, concluyeron expertos de la Universidad de Michigan (UM).

Presenta 10 escenarios para probar el desempeño del Tratado bajo diversas condiciones hidrológicas, incluyendo periodos prolongados de sequía y humedad extremas, grandes tormentas como el Huracán “Alex” y variaciones en el Río Conchos, en Chihuahua, principal afluente mexicano del Río Bravo.

Propone modernizar el acuerdo bilateral mediante nuevos mecanismos de entrega más flexibles y la gestión conjunta de bases de datos sobre la cuenca.

Y es que de acuerdo con lo pactado, México no puede reducir sus entregas quinquenales a la nación vecina, sólo puede posponerlas, mientras que EU, en casos de sequía persistente, puede reducir sus entregas anuales sin generar una deuda, a través de un mecanismo denominado “reducción proporcional”.

Vianey Rueda y Andrew Gronewold, del Centro Mundial para los Impactos del Cambio Climático en las Aguas Transfronterizas de la UM y autores del estudio, recomendaron que México adopte reducciones como las de EU a fin de distribuir equitativamente el impacto de la escasez hídrica, que hoy recae más en los mexicanos.

La reducción proporcional implica que si, por ejemplo, ante la sequía en el Río Colorado y la parte alta del Río Bravo, EU redujo a sus agricultores y ciudades el abastecimiento en un 10 por ciento anual, su entrega del recurso a México puede ser menor en un 10 por ciento anual en ese año.

“El Tratado es inalcanzable a menos que los ríos tributarios experimenten periodos prolongados de condiciones favorables; en ausencia de éstas, el cumplimiento de las obligaciones se realizará a costa de las necesidades de las comunidades mexicanas”, señala el estudio “Evaluación del cumplimiento histórico y futuro del Tratado de Aguas de 1944 entre México y EU bajo condiciones cambiantes de clima y uso”.

Además del río chihuahuense, el Tratado también contempla entregas de los ríos mexicanos Las Vacas, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado, pero en la práctica sólo este último y el Río Conchos realizan aportaciones significativas debido a que el flujo del resto es limitado.