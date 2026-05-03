Montiel rechaza que programas sociales sean usados por Morena

CDMX.- Ariadna Montiel Reyes, nueva presidenta de Morena, negó que exista riesgo de utilizar padrones de programas sociales para beneficiar al partido tras su salida de la Secretaría del Bienestar. Montiel Reyes habló brevemente con medios de comunicación al concluir el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, donde fue electa presidenta del Comité Ejecutivo Nacional.

La dirigente afirmó que quienes señalan un posible uso electoral de los padrones sociales lo hacen porque, según dijo, “es lo único que conocen”. “Nosotros en la Cuarta Transformación actuamos con honestidad, con lealtad y sobre todo tenemos un pueblo empoderado que ya no se deja manipular por nadie, y eso ha sido un triunfo de la Cuarta Transformación”, declaró.

Ariadna Montiel sostuvo que en la 4T “no somos iguales”, al rechazar que su paso de la Secretaría del Bienestar a la dirigencia nacional de Morena pueda derivar en un uso indebido de información de beneficiarios. La nueva presidenta morenista también fue cuestionada sobre cuándo se reunirá con las dirigencias de los partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Montiel Reyes dijo desconocer la fecha del encuentro con los partidos aliados, aunque aseguró que será “pronto, muy pronto”.

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