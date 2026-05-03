Montiel rechaza que programas sociales sean usados por Morena

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/
    Montiel rechaza que programas sociales sean usados por Morena
    Ariadna Montiel aseguró que su llegada a Morena no implica riesgos para el manejo de padrones sociales. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


Programas Sociales

Localizaciones


CDMX

Personajes


Ariadna Montiel

Organizaciones


Morena

La nueva dirigente afirmó que la Cuarta Transformación actúa con honestidad y descartó manipulación electoral

CDMX.- Ariadna Montiel Reyes, nueva presidenta de Morena, negó que exista riesgo de utilizar padrones de programas sociales para beneficiar al partido tras su salida de la Secretaría del Bienestar.

Montiel Reyes habló brevemente con medios de comunicación al concluir el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, donde fue electa presidenta del Comité Ejecutivo Nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-lanza-advertencia-sobre-eu-la-ultima-vez-se-llevaron-mas-de-la-mitad-del-territorio-OC20444486

La dirigente afirmó que quienes señalan un posible uso electoral de los padrones sociales lo hacen porque, según dijo, “es lo único que conocen”.

“Nosotros en la Cuarta Transformación actuamos con honestidad, con lealtad y sobre todo tenemos un pueblo empoderado que ya no se deja manipular por nadie, y eso ha sido un triunfo de la Cuarta Transformación”, declaró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/iglesia-advierte-que-proteger-a-los-ninos-debe-ser-prioridad-nacional-GC20443104

Ariadna Montiel sostuvo que en la 4T “no somos iguales”, al rechazar que su paso de la Secretaría del Bienestar a la dirigencia nacional de Morena pueda derivar en un uso indebido de información de beneficiarios.

La nueva presidenta morenista también fue cuestionada sobre cuándo se reunirá con las dirigencias de los partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

Montiel Reyes dijo desconocer la fecha del encuentro con los partidos aliados, aunque aseguró que será “pronto, muy pronto”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Programas Sociales

Localizaciones


CDMX

Personajes


Ariadna Montiel

Organizaciones


Morena

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Los morenistas señalaron que la Fiscalía General de la República debe definir lo que corresponda.

Morena se deslinda de Rocha Moya tras licencia en Sinaloa
Vinculan a proceso a Jorge Armando ‘N’ por abuso sexual y corrupción de menores en Morelos

Vinculan a proceso a edil de Tlalnepantla por corrupción de menores y abuso sexual
Gutiérrez reiteró que hay 10 exfuncionarios señalados por este derrumbe, pero hasta el día de hoy, ninguno ha sido encontrado culpable o sentenciado por un delito. FOTO: Cuartoscuro

Sigue la impunidad a 5 años del colapso de la Línea 12 del Metro, denuncia PAN CDMX
El diputado Rubén Moreira atribuyó la crisis de movilidad a decisiones del Gobierno federal durante un programa de análisis.

Rubén Moreira: México enfrenta crisis de movilidad por falta de planeación
Toda la tripulación a bordo del buque no identificado estaba a salvo tras el asalto frente a Sirik, Irán, al este del estrecho, indicó el monitor británico.

Buque de carga cerca de estrecho de Ormuz reporta ser atacado en medio de negociaciones
Esta situación sucedió un día después de que el mandatario Donald Trump firmara una nueva orden ejecutiva contra la nación caribeña.

Presidente cubano se pronuncia en contra de ampliación de sanciones de EU
La mayoría de los albañiles en Coahuila labora fuera de la formalidad, sin acceso garantizado a prestaciones ni protección social pese a desempeñar una de las actividades con mayor riesgo.

Más del 90% de albañiles en Coahuila labora en la informalidad
Obras de infraestructura en varias regiones de la entidad fueron entregadas y otras iniciadas.

Destacan resultados y dinamismo para Coahuila durante abril