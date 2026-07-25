Asegura FGR 373 mil 600 litros de hidrocarburo en Allende, NL

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Aracely Chantaka
por Aracely Chantaka

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Personal militar brindó seguridad periférica a la FGR y elementos de Pemex durante las acciones

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) logró el aseguramiento de 373 mil 600 litros de hidrocarburo en un predio en Allende, Nuevo León.

En el lugar también se aseguraron: un tractocamión sin reporte de robo, una motocicleta, también sin reporte de robo, 13 contenedores Frac tanks, dos remolques, un Dolly, dos plantas generadoras de energía eléctrica, dos motobombas con 40 litros y remolque, así como dos compresores, diversos tramos de manguera de alta presión, un CPU y papelería diversa.

Las Comandancias de la Cuarta Región Militar y la Séptima Zona Militar informaron que elementos del Ejército proporcionaron seguridad periférica al personal de la FGR y Seguridad Física de Pemex durante el cumplimiento de una orden técnica de investigación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-ernesto-ruffo-appel-por-delincuencia-organizada-y-contrabando-de-hidrocarburos-HF22366067

Lo incautado fue puesto a disposición de la FGR con sede en Nuevo León para las investigaciones y acciones periciales correspondientes.

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Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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