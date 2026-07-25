Asegura FGR 373 mil 600 litros de hidrocarburo en Allende, NL

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) logró el aseguramiento de 373 mil 600 litros de hidrocarburo en un predio en Allende, Nuevo León.

En el lugar también se aseguraron: un tractocamión sin reporte de robo, una motocicleta, también sin reporte de robo, 13 contenedores Frac tanks, dos remolques, un Dolly, dos plantas generadoras de energía eléctrica, dos motobombas con 40 litros y remolque, así como dos compresores, diversos tramos de manguera de alta presión, un CPU y papelería diversa.

Las Comandancias de la Cuarta Región Militar y la Séptima Zona Militar informaron que elementos del Ejército proporcionaron seguridad periférica al personal de la FGR y Seguridad Física de Pemex durante el cumplimiento de una orden técnica de investigación.