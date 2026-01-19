Vicealmirante acusado de huachicol fiscal busca mantenerse como miembro de la Armada

México
/ 19 enero 2026
    Vicealmirante acusado de huachicol fiscal busca mantenerse como miembro de la Armada
    El 5 de enero sus abogados promovieron un nuevo amparo reclamando, específicamente, su baja del servicio activo. REFORMA

Abogados del Vicealmirante promovieron una demanda de amparo para impugnar el inicio de este procedimiento

El Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, preso desde septiembre por encabezar un grupo dedicado al contrabando de combustibles y huachicol fiscal, pelea en tribunales para mantenerse como miembro de la Armada de México.

La Oficialía Mayor de la Secretaría de Marina (Semar) inició el pasado 21 de octubre un procedimiento administrativo para dar de baja del servicio activo al Vicealmirante, recluido desde el 2 de septiembre en el penal de alta seguridad del Altiplano.

Farías, sin embargo, no está dispuesto a irse voluntariamente.

Abogados del Vicealmirante promovieron una demanda de amparo para impugnar el inicio de este procedimiento.

El 18 de noviembre, el juez federal Francisco Javier Rebolledo desechó la demanda por notoria improcedencia.

Pero el 5 de enero sus abogados promovieron un nuevo amparo reclamando, específicamente, su baja del servicio activo.

El 8 de enero, el juez Ulises Rivera envió esta demanda a su colega Rebolledo, por considerar que le corresponde conocer del caso, al haber recibido el primer amparo que promovió el Vicealmirante.

Al sobrino del ex Secretario de la Marina, Rafael Ojeda, se le imputa encabezar una supuesta red de corrupción de marinos en las Aduanas que permitió el desembarque de 31 buques con combustible de contrabando en Altamira y Tampico, entre 2024 y 2025.

El Contralmirante Fernando Farías Laguna, hermano de Manuel, también fue acusado por estos delitos, pero no ha sido capturado.

