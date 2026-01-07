Piden comparecencia del secretario de Marina sobre descarrilamiento

    Piden comparecencia del secretario de Marina sobre descarrilamiento
Funcionarios del PRI piden que las operaciones del Tren Interoceánico y del Tren Maya sean suspendidas

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, solicitó que la Comisión Permanente cite a comparecer al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, para que explique las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre.

En un punto de acuerdo, también solicitó la comparecencia del titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza; del director general del Organismo Público Descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Octavio Sánchez Guillén; y del director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, Alan Tarsicio Cruz Saba.

La finalidad es que los funcionarios expliquen las condiciones de operación y seguridad del sistema ferroviario, los protocolos de mantenimiento y supervisión aplicados, la atención brindada a las víctimas del descarrilamiento y las medidas correctivas y preventivas adoptadas para garantizar la seguridad de los pasajeros.

La versión oficial únicamente enciende las alarmas respecto de lo sucedido, pues implica que un tren que circulaba en condiciones normales, bajo protocolos de inspección cumplidos y con sistemas de registro funcionando, descarriló de manera catastrófica, provocando la muerte de personas usuarias. El descarrilamiento del Tren Interoceánico exhibe con crudeza que la combinación de corrupción, opacidad y decisiones políticas tomadas al margen de la técnica no es una falla administrativa menor, sino una amenaza directa a la seguridad de las y los mexicanos’, refiere el documento.

El punto de acuerdo también es firmado por los senadores Alma Carolina Viggiano Austria y Manuel Añorve Baños.

TAMBIÉN PIDEN QUE TREN INTEROCEÁNICO Y TREN MAYA SUSPENDAN SUS OPERACIONES

Los legisladores del PRI también propusieron que el Tren Interoceánico y el Tren Maya suspendan sus operaciones por diversos accidentes que ha registrado en 2024 y 2025.

Asimismo, solicitaron que se presenten los estudios de factibilidad y viabilidad que respalden los proyectos, además de llamar a comparecer a las autoridades competentes.

En el caso del Tren Maya, ha tenido cuatro descarrilamientos: en marzo, abril y agosto de 2024, y otro más en agosto de 2025.

Fonatur señaló deficiencias en la implementación del programa de gestión hídrica y vulneración a la fauna de la zona, lo que provocó graves afectaciones al medio ambiente y violaciones a los tratados nacionales e internacionales en la materia de los que México es parte’, refiere el documento.

