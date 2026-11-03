¿Alerta mundial? CDMX recuerda la ‘mochila de vida’, mientras otros países llaman almacenar agua y suministros
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La publicación de la SGIRPC de CDMX se volvió viral, ante la creciente incertidumbre en el Mundo de algún conflicto armado
A través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) recordó la importancia de contar con una Mochila de Vida (conocida como Mochila de Emergencia); sin embargo, más allá de un artículo para llevar alimentos, medicinas y otros elementos que tiene el fin de que las familias cuenten con lo necesario para que tengan una evacuación rápida ha llamado la atención ante la creciente incertidumbre en el Mundo.
Pese a que la mochila de emergencia en la CDMX tiene un origen que se remonta al sismo del 19 de septiembre de 1985 y que también puede ser utilizada en caso de un terremoto, inundación u otra contingencia, en estos momentos se hace viral en redes sociales, luego que más de 50 países pidieron a sus habitantes preparar un kit parecido en caso de que se presente algún tipo de incidente.
LUNES DE ADVERTENCIAS
El inicio de semana fue inquietante para muchos, los reportes comenzaron con hackers irrumpieron en aplicaciones de alertas de emergencia en Ucrania y Rusia con advertencias falsas sobre posibles ataques nucleares.
Seguido de los congeladores en supermercados de Suecia, Bélgica, Luxemburgo y Estonia que fueron afectados por aparentes ciberataques, obligando a las sucursales a deshacerse de alimentos echados a perder, luego que llegaron a temperaturas de hasta 50 grados Celsius.
Los problemas se produjeron tras un caso el mes pasado en que atacantes tomaron el control a distancia de sistemas de refrigeración en cientos de supermercados y tiendas independientes en toda Francia, lo que hizo que las temperaturas se dispararan.
Y la “cereza del pastel” el comentarista político Tucker Carlson, quien fuera el titular de Tucker Carlson Tonight desde 2016 hasta abril de 2023 en Fox News, escribió en X que Donald Trump se encuentra cerca de lanzar un ataque nuclear.
“Bajo la presión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, la administración Trump podría estar a días de lanzar un ataque nuclear contra Irán. El objetivo sería la Montaña Pica en el centro de Irán, donde la inteligencia israelí afirma que el gobierno iraní ha reiniciado su programa de enriquecimiento nuclear”, mencionó el periodista en la red social X.
Under pressure from Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, the Trump administration may be within days of launching a nuclear strike on Iran. The target would be Pickax Mountain in central Iran, where Israeli intelligence claims the Iranian government has restarted its nuclear enrichment program. No conventional weapon in the American arsenal can penetrate 300 feet of solid granite to destroy the tunnels where enrichment is supposedly taking place. The only military option is a nuclear strike. Netanyahu has been pushing hard for one. “Bibi calls Trump about it every day,” says an informed observer.Netanyahu is cornered and desperate. After last week’s election results, he can’t form a government unless Trump intervenes directly in Israeli politics and brokers a deal with other parties that gives Netanyahu 61 seats in the Knesset. Otherwise, he is out as prime minister and on his way to ignominy, investigations and possibly jail. Netanyahu must stay close to Trump. He needs this war.To that end, he’s applied maximum pressure to his closest allies in the administration, including Secretary of Defense Pete Hegseth and CENTCOM commander Brad Cooper. Both oppose a negotiated settlement to the war they’ve so grievously mismanaged; both are pushing to restart major combat operations. Secretary of State Marco Rubio and CIA director John Ratcliffe are also following Netanyahu’s lead, as are leaders of the Democratic Party. In a recent meeting on the subject, former president Barack Obama said he opposes the current Iran peace deal being drafted in Doha.The rest of America’s longtime allies in the Middle East are terrified by the prospect of more war. On September 27th, Netanyahu flew secretly to Abu Dhabi to enlist the UAE in his lobbying effort for a final attack on Iran. The Emiratis refused. After eight months of conflict, Gulf economies are teetering. So are global energy and fertilizer markets. They won’t recover soon. Globally, there are a total of about 850 supertankers used to transport oil from producers to the rest of the world. In October alone, 11 of them were badly damaged in Hormuz. At this pace, a global depression is imminent. A nuclear strike would radically accelerate the destruction. Fallout from a ground explosion at Pickax Mountain would contaminate the Persian Gulf, poisoning the water supply for 100 million people.And those are just some of the immediate consequences for the region. The rest of the world is every bit as exposed. No country other than the United States has ever used a nuclear weapon in war. Some would like to. An American nuclear attack on Iran would set a new precedent. The Russians have already told at least two other governments that an American nuclear strike on Iran would free them to use nuclear weapons against Ukraine. Pakistan and India would be tempted to do the same against each other, as would North Korea against Seoul. After the first nuclear strike, World War Three is inevitable. That war would be short and final.We’ve been sleepwalking toward this moment for months. Since February, the administration has quietly rewritten America’s nuclear doctrine to make first use of so-called “battlefield nukes” easier and therefore more likely. No one in Washington in either party seems bothered by this. Now we’re on the brink of it.Close observers say Trump is likely to decide by next weekend whether or not to use nuclear weapons. That would be November 7, six days from now. To his credit, he’s hesitating. At the moment, Trump is listening to his vice president, JD Vance, and to his envoy and friend Steve Witkoff, both of whom argue a deal with Iran can be made.They’re right, though it won’t be simple. The Iranians are famously frustrating to negotiate with under any circumstances, and elements of that government have become more radical since Ayatollah Ali Khamenei and his family were killed in February. After decades of isolation, even relatively moderate Iranian leaders seem confused by how decisions are made in the West. (There is a widespread belief in Tehran, for example, that the United States government controls Israel.) But overall, people who have spoken to decision-makers in Iran say there is consensus there that more war is bad for everyone and a deal is worth making.One group that hasn’t been consulted so far is the global population — the hundreds of millions of people who will be killed along with their children if Trump is pushed by Netanyahu into launching a nuclear strike next week. Now would be the time for them to speak up.— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) November 2, 2026
¿QUÉ ES Y CÓMO PREPARAR UNA MOCHILA DE LA VIDA?
Aunque las alertas internacionales han generado inquietud, México lleva años promoviendo la preparación ante desastres naturales. Una de las principales recomendaciones de las autoridades de Protección Civil es tener lista una mochila de emergencia, también conocida como mochila de vida.
Este equipo portátil está diseñado para cubrir las necesidades básicas de una persona o familia durante las primeras 72 horas de una emergencia. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recomienda guardar la mochila en un sitio estratégico del hogar, de fácil acceso y que permita tomarla rápidamente durante una evacuación.
Ante cualquier desastre natural o siniestro que no se pueden llegar a predecir y toma por sorpresa a los mexicanos, es importante estar preparados con una mochila con documentos personales y objetos de primera necesidad.
Esta mochila de emergencia, conocida como ‘mochila de la vida’, es preparada en casa con artículos esenciales y suficientes para las 72 horas posteriores al fenómeno.
Esta mochila se puede adaptar a cualquier tipo de emergencia y las necesidades de su portador: niñas, niños, adultos, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas.
Estos son los artículos necesarios en tu ‘mochila de la vida’
- Alimentos no perecederos y agua embotellada
- Encendedor o cerillos
- Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil
- Artículos personales de higiene
- Dos o tres cambios de ropa
- Ropa abrigadora
- Botiquín de primeros auxilios
- Medicinas
- Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto
- Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB
- Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta
- Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo
- Artículos de uso femenino
- Silbato
- Kit de herramientas
- Copia de las llaves de tu casa
- Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.
¡Recuerda! Guarda tu mochila en un lugar de fácil acceso o puede optar por tener una en tu automóvil o lugar de trabajo.
¿Ya cuentas con tu #MochilaDeVida? Recuerda que debe contener suministros básicos para sobrevivir durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia o sismo.👉 Aquí te decimos cómo prepararla.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/s7c3TD19K5— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 2, 2026
PAISES ADVIERTEN A SUS CIUDADANOS PARA ALMACENAR AGUA, ALIMENTOS Y ARTÍCULOS DE EMERGENCIA
Las recomendaciones de Japón, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y otros países para almacenar agua, alimentos y artículos de emergencia han despertado dudas entre la población. Mientras algunos ciudadanos se preguntan si estas medidas anticipan una Tercera Guerra Mundial, los gobiernos han puesto sobre la mesa otro escenario.
Las advertencias no son idénticas en todas las naciones. Algunas autoridades recomiendan reunir provisiones para 72 horas, mientras que otras plantean reservas para varios días o incluso un mes.
Aunque las recomendaciones han provocado especulaciones sobre una posible guerra mundial, los llamados oficiales citados en estas iniciativas no constituyen una confirmación de que se aproxime un conflicto de esa magnitud. El objetivo principal es preparar a la población para responder ante situaciones que podrían dificultar el acceso al agua potable, los alimentos, la electricidad o las comunicaciones.
En distintos países europeos se han registrado protestas relacionadas con el encarecimiento del costo de vida, las dificultades para acceder a una vivienda y las demandas de mejores servicios públicos. En Medio Oriente, por su parte, los ataques y las crisis humanitarias mantienen la atención sobre los riesgos de los conflictos armados.
A esto se suman las amenazas de ciberataques, los fenómenos meteorológicos y la posibilidad de que una catástrofe interrumpa el transporte o el abastecimiento de productos esenciales.
PAISES PIDEN A SUS CIUDADANOS CONTAR CON UN KIT
JAPÓN
En Japón, Goshi Hosono, ministro encargado de la gestión de desastres, hizo un llamado a la población para reforzar la preparación ante posibles catástrofes. Durante su participación en el programa digital News Enchosen Hajimemasu, de Fuji TV, señaló la importancia de contar con alimentos y agua potable suficientes para al menos tres días.
La recomendación se relaciona con la preparación ante terremotos de gran magnitud y posibles erupciones volcánicas, pues el país se encuentra en una zona de intensa actividad sísmica, por lo que las autoridades mantienen planes para responder a emergencias que podrían afectar a millones de personas.
El anuncio de una “solicitud de emergencia” forma parte de la Agencia de Prevención de Desastres, organismo destinado a coordinar las acciones preventivas y la respuesta ante catástrofes de gran escala. La entrada en funcionamiento de esta institución está prevista para el 2 de noviembre, de acuerdo con la información proporcionada sobre la iniciativa.
Según el medio japonés FNN, el llamado abarca todo el territorio nacional y está dirigido tanto a la población como a los ministerios del Gobierno central y las 47 prefecturas del país. Entre los escenarios que generan mayor preocupación se encuentra la fosa de Nankai, frente a las costas del centro y sur de Japón, donde se teme un terremoto de gran magnitud. También figuran la posibilidad de un sismo bajo el área metropolitana de Tokio, los movimientos telúricos en las fosas de Japón y las Kuriles, y una eventual erupción del monte Fuji.
防災庁発足を前に、水・食料・携帯トイレの「3日分、できれば1週間分」の備蓄を呼びかけると、「公助はどうなった」との批判があった。南海トラフ地震のような国難級の災害では、行政の対応能力にも限界がある。自助が広がれば、支援を必要とする人に公助を集中できる。他に自助が欠かせないのは↓— 細野豪志 (@hosono_54) October 27, 2026
REINO UNIDO
Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, también ha promovido la preparación doméstica mediante la iniciativa Be Ready. El programa recomienda disponer de agua y alimentos para un mínimo de tres días, contar con baterías adicionales para los teléfonos móviles y mantener una radio convencional con pilas. El propósito es que los ciudadanos puedan afrontar las primeras horas de una emergencia meteorológica o una interrupción tecnológica, incluidos posibles sabotajes.
También aconsejan tener productos de higiene, documentos importantes y provisiones específicas para bebés y mascotas. La intención es evitar que las familias dependan por completo de los servicios públicos o de las tiendas durante las primeras etapas de una crisis.
FRANCIA
Francia también ha difundido una guía de preparación ante posibles crisis, desde catástrofes naturales hasta escenarios de guerra. El documento insta a los ciudadanos a disponer de un kit de emergencia para sobrevivir durante las primeras 72 horas sin depender de la ayuda inmediata del exterior.
La guía, titulada “Todos responsables”, parte de diferentes problemas internacionales, que pueden desencadenar situaciones que alteren la vida cotidiana. Entre los riesgos mencionados figuran el cambio climático, los conflictos armados —con Ucrania como ejemplo— y las tensiones comerciales, incluidos los aranceles impuestos por Estados Unidos, que podrían derivar en nuevas dificultades económicas.
Las autoridades francesas consideran especialmente importantes las primeras 72 horas porque la asistencia puede tardar en llegar mientras se evalúan los daños, se restablecen los servicios o se organizan las operaciones de emergencia.
Por ello, recomiendan preparar una mochila con agua, alimentos, una radio y otros artículos esenciales. La guía también contempla elementos para afrontar el tiempo sin acceso normal a servicios básicos y mantener ocupada a la familia, incluidos juegos.
🚨KIT D’URGENCE 72H: ÊTES-VOUS PRÊTS?🎒Préparez un sac contenant l’essentiel pour faire face à une situation d’urgence pendant 72 heures:- Eau potable et nourriture non périssable, - Lampe de poche et radio à piles, - Trousse de premiers secours et médicaments,- Vêtements chauds et couverture de survie, - Chargeur de téléphone, - Argent liquide, - Documents essentiels et double des clés,- Outils de base et jeux.✅Gardez votre kit accessible, vérifiez-le une fois par an et réapprovisionnez-le après utilisation.N’attendez pas l’urgence: préparez-vous dès maintenant!#KitUrgence #Prévention #Sécurité #72H— Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) October 27, 2026
ESTADOS UNIDOS
En Estados Unidos, el exsubdirector del FBI, Dan Bongino, advirtió durante un podcast que los ciudadanos deberían tomar precauciones y preparar una mochila de seguridad con artículos de primera necesidad.
Bongino relacionó su recomendación con las advertencias emitidas en otros países y con la preocupación por posibles ciberataques. Su propuesta fue más allá de las reservas recomendadas en varias naciones europeas, pues sugirió contar con alimentos y agua para un periodo de hasta 30 días.
”Tengan una radio de emergencia, pilas, alimentos de emergencia, un sistema para recoger agua de lluvia, y filtrarla [...] Consigue tus cosas hoy mismo, por favor”, expresó.
There are warnings going out about 30 days of preparedness... take them seriously 🚨“Get your stuff today. Please. Do it for your family!” — @dbongino https://t.co/ddGE4xGoHV— Bongino Report (@BonginoReport) October 27, 2026
ALEMANIA
Alemania también ha reforzado sus orientaciones para la población. La Oficina Federal de Protección Civil y Asistencia en Desastres (BBK, por sus siglas en alemán) sostiene que incluso un país considerado seguro necesita estar preparado ante una crisis.
La institución ha actualizado su guía de emergencia debido a la guerra de Rusia contra Ucrania y la demanda de información sobre cómo responder ante posibles contingencias.
Entre las recomendaciones se encuentra disponer de provisiones para diez días, con alimentos que no necesiten refrigeración y que puedan consumirse o prepararse sin electricidad. También se aconseja contar con al menos 14 litros de agua por persona para cada semana.
La lista de preparación incluye un kit de emergencia, productos de higiene personal, una radio, un botiquín con medicamentos, documentos personales y un lugar seguro donde resguardarse si las circunstancias lo requieren.
PAÍSES NÓDICOS
Los países nórdicos también han reforzado sus planes de preparación desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca han difundido recomendaciones para que la población pueda afrontar interrupciones de servicios básicos, fenómenos meteorológicos extremos y posibles escenarios de conflicto.
En general, sus orientaciones incluyen mantener provisiones para al menos tres días, con alimentos, productos de higiene y fuentes alternativas de energía. Las autoridades también insisten en evitar las compras motivadas por el pánico y el acaparamiento, ya que estas prácticas pueden dificultar el acceso a productos esenciales para otras personas.
Además, las recomendaciones contemplan conservar alimentos enlatados y otros productos de larga duración que no necesiten refrigeración ni una preparación complicada. También se aconseja disponer de reservas de cereales, ropa abrigadora y, cuando las condiciones lo permitan, cultivar alimentos en casa.