VIDEO: Alcalde de Atizapán pide promover a su esposa ante elecciones tras presumir entrega de apoyos sociales

El presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, fue exhibido en un video durante una reunión pública en la que, después de mencionar recursos destinados a programas sociales de su administración, pidió a los asistentes promover el nombre de su esposa, Patricia Arévalo, en distintos puntos del municipio. El material fue difundido públicamente por medios de comunicación y en redes sociales. En la grabación se escucha al alcalde hacer referencia al programa Salario Familiar y a los recursos destinados a becas municipales, para posteriormente solicitar a los asistentes que impulsen las acciones de Arévalo.

“¿Cuándo habían recibido un apoyo en salario familiar? ¿Cuándo habían recibido 52 millones de pesos en becas? Paty necesita de todos y cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que necesitamos? Que hoy el nombre de Paty suene en todos los rincones de Atizapán, hoy necesitamos que sigan promoviendo las acciones de Paty”, se escucha decir a Rodríguez. La aparición del video ocurre en un contexto de sucesión de la alcaldía rumbo a 2027, mientras Patricia Arévalo, presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, mantiene participación en actividades públicas relacionadas con programas sociales del Ayuntamiento.

¿CUÁNTO DINERO DESTINÓ ATIZAPÁN A BECAS Y SALARIO FAMILIAR? Las cantidades mencionadas por Rodríguez corresponden a programas sociales que forman parte del presupuesto y de las acciones del Gobierno de Atizapán de Zaragoza durante 2026. De acuerdo con información oficial del Ayuntamiento, el Programa Municipal de Becas cuenta este año con un presupuesto de 52 millones 218 mil pesos y contempla a 17 mil 40 estudiantes de educación básica, media superior y superior, además de personas con discapacidad. Los apoyos se entregan en una sola exhibición y contemplan montos de entre 3 mil y 4 mil pesos, dependiendo de la modalidad de la beca. El programa considera categorías relacionadas con vulnerabilidad económica, excelencia académica y discapacidad. En junio, el Ayuntamiento informó que comenzó la entrega de los recursos correspondientes a las becas municipales, con la participación del alcalde y de Patricia Arévalo. Por otra parte, el programa Salario Familiar contempla una inversión de 150 millones de pesos para beneficiar a 20 mil familias de Atizapán durante 2026. El apoyo total destinado a cada familia es de 7 mil 500 pesos. Con ambos programas, el gobierno municipal ha reportado una inversión superior a 200 millones de pesos en apoyos sociales durante este año.

PATRICIA ARÉVALO PARTICIPA EN LA ENTREGA DE APOYOS Patricia Arévalo se desempeña como presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza y ha participado junto con Rodríguez en diferentes actividades públicas durante 2026. En junio, por ejemplo, acompañó al alcalde durante el inicio de la entrega de más de 52 millones de pesos correspondientes al Programa Municipal de Becas. En agosto, ambos participaron en el inicio de la segunda entrega del Salario Familiar, programa mediante el cual el Ayuntamiento informó que 20 mil familias recibirían apoyos con una inversión de 150 millones de pesos. Las publicaciones oficiales del gobierno municipal también han documentado la participación de Arévalo en actividades relacionadas con la entrega de apoyos sociales y acciones dirigidas a familias y estudiantes.

VIDEO VINCULA PROGRAMAS SOCIALES CON PROMOCIÓN DE ARÉVALO La controversia alrededor del material difundido deriva de la secuencia de las declaraciones del alcalde: primero hace referencia a los recursos destinados a los programas sociales y después solicita a los asistentes promover el nombre de su esposa. En el fragmento difundido no se observa una referencia explícita a una candidatura formal, sino una petición para que el nombre de Patricia Arévalo sea promovido en distintos puntos de Atizapán y para que continúen difundiéndose sus acciones. “Paty necesita de todos y cada uno de ustedes”, señala Rodríguez en el video antes de pedir que su nombre “suene en todos los rincones de Atizapán”. La difusión del material ha generado cuestionamientos sobre la utilización de la referencia a programas públicos dentro del mensaje político, mientras que los recursos mencionados por el alcalde corresponden a partidas y programas que el propio Ayuntamiento ha informado públicamente durante 2026.

GOBIERNO MUNICIPAL HA DOCUMENTADO PARTICIPACIÓN CONJUNTA Las redes oficiales del Ayuntamiento y del propio Pedro Rodríguez han difundido durante el año imágenes de actividades en las que el alcalde aparece acompañado de Patricia Arévalo. Entre ellas se encuentran actos relacionados con la entrega de becas, el Salario Familiar y apoyos para estudiantes. El Ayuntamiento también ha publicado información sobre actividades en las que Arévalo participa de manera individual como presidenta honoraria del DIF municipal.