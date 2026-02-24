Presuntos familiares reclaman el cuerpo de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’

El 24 de febrero se destacó que, presuntamente, familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, han contactado al gabinete de seguridad para recuperar su cuerpo.

Nemesio, conocido por haber fundado el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido el 22 de febrero por un operativo del Ejército de México y la Guardia Nacional.

Después de haberse confirmado su muerte, al igual que su identidad, no se había informado sobre el último paradero del cuerpo sin vida de Nemesio Oseguera.

Previamente, fuentes ministeriales habían indicado que ningún familiar había contactado a las autoridades para recibir el cuerpo. Se estimó que, al tratarse de un líder criminal, gente cercana no buscaría contacto, ya que podrían estar involucrados en el crimen organizado y tener órdenes de aprehensión.

TE PUEDE INTERESAR: Sepulta caída del ‘Mencho’ estrategia ‘Abrazos, no balazos’; ven expertos viraje en seguridad

En caso de que no se proceda a la liberación del cuerpo sin vida a sus familiares, Nemesio Oseguera será destinado a una fosa común. La cremación solo sería necesaria si se acredita justificación sanitaria. Presuntamente, no se daría dirección pública sobre su entierro, para evitar la afectación de posibles evidencias.