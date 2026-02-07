‘Viernes negro’ en Guanajuato; reportan 19 muertos en un solo día

Se reportó que el estado de Guanajuato sufrió lo que muchos medios de información catalogan como un ‘viernes negro’. Las autoridades destacaron que el 6 de febrero hubo 19 homicidios, al igual que hallazgo de fosas clandestinas. Autoridades reportaron que en la ciudad de León hubo 5 casos, mientras que Juventino Rosas tuvo 4, Salvatierra 3 casos, Apaseo el Grande también tuvo 3 casos; Abasolo, Acámbaro, Valle de Santiago y San Miguel de Allende, respectivamente, se reportó un caso. TE PUEDE INTERESAR: Cae ‘El Flaco’, operador de ‘Los Salazar’ del Cártel de Sinaloa, junto a 29 cómplices: Harfuch Por su parte, en Juventino Rosas se registró que un presunto integrante del Cártel de Rosario de Lima fue abatido por elementos federales, durante un operativo de liberación del exalcalde de Salmanca, Gerardo Arredondo Hernández.

MULTIHOMICIDIOS EN GUANAJUATO En el municipio de Salvatierra se reportaron dos multihomicidios. El primero en ocurrir fue que un grupo de hombres armados dispararon contra un puesto de comida; el incidente dejó a 3 hombres sin vida y 2 heridos. Posteriormente, en la misma municipalidad, un matrimonio y su hijo fueron asesinados por un grupo armado que entró a su domicilio. Las investigaciones sobre el incidente continúan sin detenidos. A los hechos redactados, se reportaron 4 homicidios separados. CUERPOS SIN VIDA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO En la fosa clandestina, localizada en la comunidad de Franco Tavera, se identificaron 3 cuerpos más. En otro hallazgo de cuerpos sin vida, en la mañana del 7 de febrero, se reportó que las autoridades encontraron a un joven en el municipio de Jaral del Progreso en la comunidad de Victoria de Cortazar. En el mismo viernes, se reportó que un hombre en situación de calle abandonó en las instalaciones de la Fiscalía de León, Guanajuato, una bolsa de basura con restos humanos en su interior.