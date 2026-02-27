Vinculan a 11 policías de Ecuandureo por presuntos nexos con el CJNG; no estaban registrados ante el SESNSP

La audiencia inicial contra once policías municipales de Ecuandureo, Michoacán, incluido el director de Seguridad Pública, reveló que presuntamente servían a la célula del “R1” y no estaban registrados ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los elementos fueron detenidos el pasado 24 de febrero y posteriormente vinculados a proceso por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con la información presentada en la audiencia, trabajaban para la célula identificada como “Fuerzas Especiales del R1” y operaban fuera del registro oficial de seguridad pública.

DETENCIÓN DE LOS ONCE ELEMENTOS DE SEGURIDAD OCURRIÓ EN OPERATIVO EN LA REGIÓN ZAMORA

Los agentes municipales fueron arrestados tras un operativo desplegado por la Guardia Civil en la región de Zamora, implementado luego de los disturbios generados por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, identificado como líder del CJNG.

Durante la audiencia se informó que los policías circulaban encapuchados y sin insignias oficiales, lo que motivó una inspección por parte de las autoridades. En la revisión se les encontraron dosis de metanfetamina, parches con insignias del cártel y teléfonos celulares con mensajes presuntamente destinados a la organización criminal.

SEÑALAMIENTOS SOBRE LA CÉLULA ‘FUERZAS ESPECIALES DEL R1’

El Ministerio Público expuso que algunos de los parches asegurados identificaban a los agentes como integrantes de la célula “Fuerzas Especiales del R1”, liderada por Rubén Guerrero, señalado como hijo de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, a quien se ubica como uno de los operadores cercanos al fundador del CJNG.

En la audiencia se refirió que el “R1” coordinaba acciones armadas y bloqueos, y que bajo su mando la célula extendió su influencia en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco. También se recordó que el “R1” falleció durante el operativo federal realizado el domingo previo a las detenciones.

POLICÍAS SE ENCONTRABAN SIN REGISTRO ANTE EL SESNSP NI CONTROLES DE CONFIANZA

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que ninguno de los once detenidos estaba registrado como elemento activo ante el SESNSP. Esto implica que, según la autoridad, operaban sin respaldo administrativo, fuera de los controles oficiales y sin evaluación de confianza.

En la corporación municipal de Ecuandureo laboran 33 policías. Con la detención de once de ellos, un tercio quedó fuera de funciones. De acuerdo con los datos presentados, solo ocho policías municipales cuentan con certificado de control y confianza, requisito que ninguno de los detenidos poseía.

VINCULAN A PROCESO ONCE POLICÍAS; DETERMINAN PRISIÓN PREVENTIVA Y PLAZO DE INVESTIGACIÓN

Durante la audiencia privada, el juez Didier del Ángel Ortega Ramírez determinó la vinculación a proceso de los once policías municipales. Asimismo, ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

ALCALDE DE ECUANDUREO NIEGA CONOCER VÍNCULOS ENTRE PELICÍAS Y EL CJNG

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el alcalde de Ecuandureo, Jorge Luis Estrada Garibay, afirmó que desconocía los presuntos vínculos de los policías con el CJNG.

“Yo he estado muy al pendiente ahí con ellos, desde el día que ocurrieron estos hechos. [...] Pues algo de sorpresa también para mi persona, pues el director y policías tenían trabajando ya en el municipio”, expresó.

El edil explicó que el director de Seguridad Pública, Jorge Andrés “N”, ya formaba parte de la corporación antes del inicio de su administración y que fue ratificado por el cabildo municipal. “Nosotros nombramos, como Cabildo, al director, por el trabajo que se venía realizando”, señaló.

Sobre la posibilidad de que otros funcionarios conocieran los presuntos nexos, el alcalde reiteró su postura: “Eso es un tema que, como te comento, yo desconocía, pero es un tema que yo estoy muy atento que se investigue. Siempre nadie puede estar por encima de la ley”, declaró.

GUARDIA CIVIL ASUME SEGURIDAD DE ECUANDUREO

Tras las detenciones, la seguridad en Ecuandureo quedó bajo responsabilidad de la Guardia Civil. El alcalde indicó que desde el día de los hechos mantuvo comunicación con la Secretaría de Seguridad.

“Desde el día que pasaron los hechos, estuvimos en contacto con la Secretaría de Seguridad. [...] Guardia Civil estuvo ahí con nosotros. Yo estoy en la mejor disposición [...] para colaborar con ellos y que las cosas se hagan conforme a derecho y que nuestro municipio, pues, que la gente viva en tranquilidad”, afirmó.

En relación con la reacción de los policías que permanecen en funciones, el edil señaló que le manifestaron su disposición de continuar trabajando. “Ellos me dicen que van a trabajar como han trabajado, que no tiene nada que ver, por eso están trabajando en el municipio”, indicó.

El alcalde también mencionó que durante los disturbios posteriores al operativo federal, los policías municipales lograron evitar la quema de una sucursal del Banco del Bienestar, en coordinación con otras corporaciones de seguridad.