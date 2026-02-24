Detienen a 11 policías de Ecuandureo, incluido su director, por presuntos vínculos con el crimen organizado

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó este 24 de febrero la detención de 11 policías municipales de Ecuandureo, entre ellos el director de Seguridad Pública Municipal, por su presunta relación con actividades ilícitas y posesión de drogas.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante recorridos implementados en la región Zamora, elementos de la Guardia Civil detectaron a efectivos que circulaban en dos patrullas municipales. Los tripulantes viajaban encapuchados y sin insignias oficiales que los identificaran, lo que derivó en una inspección.

Según la dependencia, en la revisión les localizaron diversas dosis de una sustancia granulosa con características propias de la metanfetamina.

POLICÍAS DETENIDOS FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA FGE

La SSP señaló que “los ahora detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) a efecto de dar seguimiento a las diligencias establecidas conforme marca la ley”.

Asimismo, indicó que “desde la dependencia se mantienen acciones permanentes que permiten garantizar la seguridad en la región y en todo el estado”.

Ecuandureo es una localidad ubicada al noroeste del estado de Michoacán y es cabecera del municipio del mismo nombre.

IDENTIFICAN A POLICÍAS DETENIDOS VINCULADOS CON EL CJNG

De acuerdo con información publicada por Milenio, en los equipos celulares de los oficiales se habrían encontrado chats en los que presuntamente se filtraba información sobre operativos a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El mismo medio identificó a Jorge Andrés Valencia Sánchez como el director de Seguridad Pública municipal detenido en el operativo.

El resto de los policías municipales fueron identificados como Luis Enrique F. B., de 28 años; Fernando José P. V., de 26; Jesús Ignacio P. V., de 27; Alexander M. V., de 21; Omar M. V., de 19; Juan Carlos V. S., de 20; Pablo F. S., de 28; Cristopher V. R., de 18; Reinaldo V. S., de 35, y Sostenes M.

Todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.