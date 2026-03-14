Vinculan a pareja por posesión de armas y narcóticos, en NL
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La pareja fue detenida por elementos de Fuerza Civil en la colonia Paseo de las Fuentes en el ayuntamiento de Apodaca
Monterrey, Nuevo León.- Una pareja fue vinculada a proceso por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de narcóticos con fines de venta, en Nuevo León.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional logró la vinculación en contra de Ángel “N” y Damaris “N”.
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Los presuntos fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil en las inmediaciones de la colonia Paseo de las Fuentes, en el ayuntamiento de Apodaca.
Los sospechosos viajaban a bordo de un vehículo con placas del estado de Michoacán,
A la pareja les aseguraron tres armas de fuego, tres cargadores, 25 cartuchos, 147 envoltorios de marihuana, cocaína en piedra y la droga conocida como cristal, una báscula gramera y dinero en efectivo.
Tras ser detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien remitió el caso ante el juez especializado que calificó de legal la detención y dictó el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa.