Vinculan a pareja por posesión de armas y narcóticos, en NL

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México
/ 14 marzo 2026
    Vinculan a pareja por posesión de armas y narcóticos, en NL
    Ángel “N” y Damaris “N” fueron vinculados a proceso en Apodaca tras ser detenidos con armas, droga y dinero en efectivo durante un operativo de Fuerza Civil Especial

La pareja fue detenida por elementos de Fuerza Civil en la colonia Paseo de las Fuentes en el ayuntamiento de Apodaca

Monterrey, Nuevo León.- Una pareja fue vinculada a proceso por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de narcóticos con fines de venta, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional logró la vinculación en contra de Ángel “N” y Damaris “N”.

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Los presuntos fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil en las inmediaciones de la colonia Paseo de las Fuentes, en el ayuntamiento de Apodaca.

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Los sospechosos viajaban a bordo de un vehículo con placas del estado de Michoacán,

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A la pareja les aseguraron tres armas de fuego, tres cargadores, 25 cartuchos, 147 envoltorios de marihuana, cocaína en piedra y la droga conocida como cristal, una báscula gramera y dinero en efectivo.

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Tras ser detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien remitió el caso ante el juez especializado que calificó de legal la detención y dictó el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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