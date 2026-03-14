$!Vinculan a pareja por posesión de armas y narcóticos, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Una pareja fue vinculada a proceso por los delitos de portación de armas de fuego y posesión de narcóticos con fines de venta, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional logró la vinculación en contra de Ángel “N” y Damaris “N”.

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Los presuntos fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil en las inmediaciones de la colonia Paseo de las Fuentes, en el ayuntamiento de Apodaca.