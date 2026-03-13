Sentencian a hombre a 105 años de prisión por secuestro agravado y homicidio calificado, en NL
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Los hechos por los cuales se le dictó sentencia condenatoria ocurrieron en 2016 en un centro recreativo en García, Nuevo León
Monterrey, Nuevo León.- Por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado en contra de dos jóvenes, en hechos ocurridos en 2016, un hombre fue sentenciado a 105 años de prisión, en Nuevo León.
La Fiscalía General de Justicia informó del resultado de la audiencia con sentencia condenatoria en contra de José Francisco “N”, quien deberá cumplir 105 años de prisión en un Centro de Readaptación Social estatal, así como el pago por reparación de daño.
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Los hechos se registraron en 2016 en un centro recreativo ubicado en Camino a Rinconada, en la localidad de Candelaria en el ayuntamiento de García.
Las víctimas son dos hombres, identificados como Iván y Dagoberto.
ESTO SE SABE SOBRE EL DÍA EN EL QUE SE COMETIÓ EL DELITO
El día de los sucesos, el acusado estaba en el centro recreativo con los jóvenes y traía un arma con la cual le disparó a Iván causándole la muerte.
Posteriormente, con la complicidad de otro sujeto subió por la fuerza a Dagoberto a un vehículo hasta llevarlo a un camino de terracería, frente a un parque industrial en Santa Catarina, en donde también le disparó y privó de la vida.
Luego abordó su unidad y se alejó del lugar dejando abandonado el cuerpo.
La Fiscalía Especializada en Homicidios y Lesiones Graves logró probar la plena responsabilidad de José Francisco “N” como autor material directo de los sucesos, a través de un equipo interdisciplinario inscrito en la obtención y procesamiento de evidencias para la resolución de eventos de larga data.