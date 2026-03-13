$!Sentencian a hombre a 105 años de prisión por secuestro agravado y homicidio calificado, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado en contra de dos jóvenes, en hechos ocurridos en 2016, un hombre fue sentenciado a 105 años de prisión, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia informó del resultado de la audiencia con sentencia condenatoria en contra de José Francisco “N”, quien deberá cumplir 105 años de prisión en un Centro de Readaptación Social estatal, así como el pago por reparación de daño.

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Los hechos se registraron en 2016 en un centro recreativo ubicado en Camino a Rinconada, en la localidad de Candelaria en el ayuntamiento de García.

Las víctimas son dos hombres, identificados como Iván y Dagoberto.