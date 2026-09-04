Vinculan a proceso a Arturo ‘N’ por asesinato de Paola Buenrostro; reclasifican delito a feminicidio

La autoridad judicial determinó modificar la clasificación y vincular a proceso a Arturo “N” por feminicidio agravado. El imputado permanecerá bajo prisión preventiva y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante la audiencia celebrada este 4 de septiembre, la Fiscalía capitalina presentó los datos de prueba y, junto con la asesoría jurídica, expuso los argumentos para solicitar que la clasificación jurídica del caso cambiara de homicidio calificado a feminicidio agravado.

Arturo “N” fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio agravado por el asesinato de Paola Buenrostro, ocurrido el 30 de septiembre de 2016, informó este viernes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

CASO DE PAOLA BUENROSTRO ES RECLASIFICADO COMO FEMINICIDIO

La Fiscalía CDMX explicó que Arturo “N” había sido detenido con base en una orden de aprehensión obtenida en 2016 por el delito de homicidio calificado.

El acusado fue localizado y aprehendido el 31 de agosto de 2026 en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, en cumplimiento de dicha orden.

La dependencia señaló que la reclasificación a feminicidio agravado permite que el asesinato de Paola Buenrostro, una mujer trans, sea investigado y juzgado con perspectiva de género, tomando en consideración el contexto y las razones de género relacionadas con los hechos.

Con la decisión judicial adoptada este viernes, el proceso penal continuará bajo la nueva clasificación jurídica.

ARTURO “N” PERMANECERÁ EN PRISIÓN PREVENTIVA

Como parte de la resolución emitida durante la audiencia, la autoridad judicial determinó que Arturo “N” permanezca en prisión preventiva mientras continúa el proceso.

La investigación complementaria tendrá un plazo de tres meses, periodo en el que la Fiscalía y las partes podrán continuar con la incorporación de elementos relacionados con el caso.

La vinculación a proceso no constituye una sentencia, por lo que el imputado conserva su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial que determine su responsabilidad penal.

La Fiscalía CDMX reiteró que Arturo “N” será considerado inocente mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.