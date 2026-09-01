Tras casi 10 años, detienen a presunto transfeminicida de Paola Buenrostro en Edomex

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la detención de Arturo “N”, señalado por su probable participación en el transfeminicidio de Paola Buenrostro, ocurrido en septiembre de 2016. El imputado fue aprehendido este 31 de agosto en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, después de una investigación que se prolongó durante casi una década. El caso de Buenrostro tuvo repercusiones en el reconocimiento de los derechos de las personas trans en la capital del país y posteriormente contribuyó a la incorporación del delito de transfeminicidio al Código Penal de la Ciudad de México.

¿CÓMO OCURRIÓ EL TRANSFEMINICIDIO DE PAOLA BUENROSTRO? De acuerdo con la investigación de la Fiscalía capitalina, durante la madrugada del 30 de septiembre de 2016, Paola Buenrostro abordó el vehículo de Arturo “N”, después de que éste contratara sus servicios. “Momentos después, pidió auxilio a sus compañeras y enseguida se escucharon dos disparos. Sus compañeras se acercaron al automóvil, donde encontraron a Paola inconsciente en el asiento del copiloto y al imputado con un arma de fuego en la mano”, informó la Fiscalía. Paola murió a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos. Según la información proporcionada por la autoridad, sus compañeras retuvieron al presunto agresor y lo entregaron a las autoridades. Sin embargo, posteriormente Arturo “N” obtuvo su libertad, situación que fue cuestionada por las compañeras de Paola y organizaciones de la comunidad trans. La Fiscalía señaló que, desde ese momento, la investigación apuntó a la probable participación de Arturo “N”. El 19 de octubre de 2016 se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

FISCALÍA BUSCÓ DURANTE AÑOS A ARTURO “N” La localización del imputado se prolongó durante varios años. Como parte de las acciones para encontrarlo, en abril de 2023 la Fiscalía capitalina ofreció una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera ubicarlo, detenerlo y ponerlo a disposición de las autoridades. La Policía de Investigación desarrolló distintas líneas de investigación y realizó diligencias tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. También solicitó la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Las investigaciones permitieron descartar distintas ubicaciones y concentrar la búsqueda en la colonia El Tráfico, en Nicolás Romero, donde finalmente los agentes localizaron y aprehendieron a Arturo “N”. Tras su captura, fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente para continuar con el procedimiento establecido por la ley. CASO PAOLA BUENROSTRO FUE PRIMERO EN SER RECONOCIDO COMO TRANSFEMINICIDIO El caso de Paola fue el primero reconocido como transfeminicidio por la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En su Recomendación 02/2019, el organismo documentó deficiencias en la investigación inicial, la falta de reconocimiento de la identidad de género de Paola y la victimización secundaria de una de sus compañeras. La recomendación también señaló que las autoridades no reconocieron inicialmente a la familia social de Paola como tal ni a una de sus integrantes como víctima indirecta. Esta situación limitó su derecho a conocer y participar en la investigación. La Fiscalía CDMX aceptó la recomendación y, en 2021, ofreció una disculpa pública a la memoria de Paola y a su familia social. La exigencia de justicia de sus compañeras, organizaciones y colectivas trans se mantuvo durante los años posteriores y formó parte del contexto que derivó en la llamada Ley Paola Buenrostro, mediante la cual el transfeminicidio fue incorporado al Código Penal de la Ciudad de México en 2024. ¿QUÉ ES LA LEY PAOLA BUENROSTRO? La reforma incorporó el transfeminicidio como un delito específico dentro de la legislación penal capitalina. El caso de Paola se convirtió así en uno de los principales referentes de la discusión sobre el reconocimiento de la violencia ejercida contra mujeres trans. La Fiscalía señaló que, después de aceptar la recomendación de derechos humanos, mantuvo colaboración con la familia social de Paola y con Casa de las Muñecas Tiresias A.C. En 2023, ambas partes suscribieron un convenio para brindar atención, refugio, asesoría, seguimiento y acompañamiento a personas LGBTTTIQ+, además de desarrollar actividades de capacitación y estudios relacionados con su acceso a la justicia.

KENYA CUEVAS, TESTIGO Y ACTIVISTA Entre las personas que estuvieron vinculadas al caso se encuentra Kenya Cuevas, compañera de Paola y testigo de los hechos. De acuerdo con la información proporcionada, Cuevas también habría sido objeto de un intento de agresión por parte de Arturo “N” durante el mismo episodio, cuando el arma que portaba se habría encasquillado. Después del asesinato de Paola, Cuevas se convirtió en una de las principales activistas por los derechos de las personas trans en México. Entre sus iniciativas se encuentra la creación de espacios de atención para mujeres trans en situación de calle y el impulso del Mausoleo Tiresias, destinado a proporcionar una sepultura digna a mujeres trans fallecidas cuyos cuerpos no sean reclamados por sus familiares. La Fiscalía CDMX también informó que apoyó la creación de este espacio y que, en febrero de 2026, emitió un nuevo Protocolo de Actuación para la Atención a las Personas de la Comunidad LGBTTTIQ+, con lineamientos para la atención e investigación de casos relacionados con estas poblaciones.

FISCALÍA DESTACA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL CASO Tras la detención, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, señaló que la aprehensión representa un avance en el proceso judicial. “Con esta aprehensión damos un paso decisivo para que el caso de Paola avance ante los tribunales. Reconocemos la lucha de su familia social y de la comunidad trans, que mantuvieron viva la exigencia de justicia. En la Fiscalía CDMX sostendremos este caso con rigor y perspectiva de género”, declaró. La dependencia indicó que continuará con las actuaciones correspondientes ante las autoridades judiciales. Finalmente, la Fiscalía recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, Arturo “N” debe ser considerado inocente mientras no se determine su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente.