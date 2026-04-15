Vinculan a proceso a Daniel “N” por homicidio de niña de 12 años en Tlalnepantla durante posada

Un individuo identificado como Daniel “N” fue vinculado a proceso por su probable intervención en el delito de homicidio calificado en agravio de una menor de 12 años, por hechos ocurridos el 18 de diciembre de 2022 en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la agresión se registró al exterior de un domicilio ubicado en la colonia Prensa Nacional, donde varias personas se encontraban reunidas en un festejo de posada.

ATAQUE EN EL QUE FUE ASESINADA UNA NIÑA DE 12 AÑOS OCURRIÓ DURANTE FESTEJO EN LA VÍA PÚBLICA Según las indagatorias, al lugar arribaron Daniel “N” y otro sujeto a bordo de una motocicleta. En ese momento, el ahora imputado presuntamente portaba un arma de fuego, la cual habría accionado en contra de las personas presentes. Como resultado del ataque, una menor de edad resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas.

EJECUTAN ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA HOMBRE POR EL ASESINATO DE UNA MENOR EN TLALNEPANTLA La Fiscalía mexiquense informó que, como parte de la investigación, se logró identificar a Daniel “N” como probable implicado en los hechos, por lo que el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra. En días recientes, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron dicho mandamiento judicial y trasladaron al individuo al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de un juez.

PROCESO LEGAL EN CURSO Tras analizar los datos de prueba presentados, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Daniel “N”, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuarán recabando elementos para el esclarecimiento del caso. La Fiscalía recordó que el imputado debe ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra, conforme a lo establecido en el marco legal vigente.

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