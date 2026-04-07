Vinculan a proceso a policía municipal de Toluca por secuestro exprés con fines de extorsión

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México
/ 7 abril 2026
    Vinculan a proceso a policía municipal de Toluca por secuestro exprés con fines de extorsión
    El exagente municipal permanecerá en el penal de Santiaguito mientras avanzan las investigaciones por secuestro exprés y presuntos vínculos delictivos Fiscalía Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que el imputado enfrentará el proceso en prisión preventiva

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EDOMEX) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Luis Gerardo “N”, alias “Mando”, quien se desempeñaba como policía municipal de Toluca, por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

Una autoridad judicial determinó que el imputado enfrente el proceso con la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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POLICÍA Y HOMBRES ARMADOS PRIVARON DE LA LIBERTAD A VÍCTIMA

De acuerdo con la investigación, el 26 de noviembre de 2025 Luis Gerardo “N”, en compañía de otros hombres, presuntamente se ostentó como integrante de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán y, portando armas de fuego, habría privado de la libertad a la víctima.

Según las indagatorias, la persona afectada fue mantenida en cautiverio a bordo de un vehículo, donde mediante amenazas y violencia física le exigieron que dejara de vender su mercancía. Asimismo, le indicaron que, de continuar con su actividad comercial, tendría que pagar una cuota quincenal.

Durante el hecho, los presuntos responsables desapoderaron a la víctima de 35 mil pesos y posteriormente la liberaron.

ORDEN DE APREHENSIÓN Y TRASLADO AL PENAL

El avance de las investigaciones permitió identificar a Luis Gerardo “N” como probable responsable del delito. Con base en los datos recabados, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión ante la autoridad judicial.

Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición del juez e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso penal.

POSIBLES SENTENCIAS Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Luego de analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, el juez determinó vincularlo a proceso por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

En caso de ser declarado responsable, el acusado podría enfrentar una sentencia de hasta 90 años de prisión. No obstante, debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.

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INVESTIGACIONES POR PRESUNTOS VÍNCULOS CON ROBOS

De acuerdo con información de la Fiscalía, el imputado presuntamente mantenía vínculos con una banda dedicada al robo a casa habitación proveniente del Valle de México.

Según las indagatorias, este grupo operaría en los municipios de Toluca y Metepec. La autoridad señaló que, aparentemente, Luis Gerardo “N”, aprovechando su cargo como policía municipal, habría facilitado labores de vigilancia y monitoreo para la comisión de robos, aunque estas líneas de investigación continúan en desarrollo.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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