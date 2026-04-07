$!Vinculan a proceso a policía municipal de Toluca por secuestro exprés con fines de extorsión

Una autoridad judicial determinó que el imputado enfrente el proceso con la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ( FGJ-EDOMEX ) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Luis Gerardo “N”, alias “Mando”, quien se desempeñaba como policía municipal de Toluca, por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

POLICÍA Y HOMBRES ARMADOS PRIVARON DE LA LIBERTAD A VÍCTIMA

De acuerdo con la investigación, el 26 de noviembre de 2025 Luis Gerardo “N”, en compañía de otros hombres, presuntamente se ostentó como integrante de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán y, portando armas de fuego, habría privado de la libertad a la víctima.

Según las indagatorias, la persona afectada fue mantenida en cautiverio a bordo de un vehículo, donde mediante amenazas y violencia física le exigieron que dejara de vender su mercancía. Asimismo, le indicaron que, de continuar con su actividad comercial, tendría que pagar una cuota quincenal.

Durante el hecho, los presuntos responsables desapoderaron a la víctima de 35 mil pesos y posteriormente la liberaron.

ORDEN DE APREHENSIÓN Y TRASLADO AL PENAL

El avance de las investigaciones permitió identificar a Luis Gerardo “N” como probable responsable del delito. Con base en los datos recabados, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión ante la autoridad judicial.

Tras su detención, el imputado fue puesto a disposición del juez e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso penal.

POSIBLES SENTENCIAS Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Luego de analizar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, el juez determinó vincularlo a proceso por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

En caso de ser declarado responsable, el acusado podría enfrentar una sentencia de hasta 90 años de prisión. No obstante, debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial.