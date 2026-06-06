$!Vinculan a proceso a Ignacio “N” por exigir dinero para no difundir un video y amenazar a víctima en Tulum

De acuerdo con la dependencia, la determinación judicial se produjo después de que el Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados durante la investigación, los cuales fueron valorados por la autoridad jurisdiccional para dictar el auto de vinculación a proceso .

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que un juez de control vinculó a proceso a Ignacio “N” por su probable participación en hechos que podrían constituir el delito de violencia digital en agravio de una víctima de identidad reservada en el municipio de Tulum.

Según la carpeta de investigación, los hechos por los que Ignacio “N” es investigado comenzaron el 28 de enero del presente año, cuando presuntamente acudió al domicilio de la víctima, ubicado en la calle Kinch Ahaw, en el fraccionamiento Residencial Casa Libre de Tulum.

La Fiscalía señaló que en ese lugar el ahora imputado habría exigido al agraviado la cantidad de 15 mil pesos a cambio de no difundir un video que, según le manifestó, podría afectar su imagen pública y prestigio social.

Las investigaciones refieren que, con el propósito de evitar la difusión del material y detener las amenazas, la víctima realizó el envío del dinero a través de una empleada.

Posteriormente, los días 13 y 14 de febrero, el imputado habría continuado con las exigencias económicas mediante mensajes enviados por la aplicación WhatsApp a una mujer, solicitando más recursos económicos para no afectar la imagen de la persona agraviada.

IGNACIO ‘N’ INTERCEPTÓ A LA VÍCTIMA EN UN CENTRO COMERCIAL PARA CONTINUAR CON LA EXTORSIÓN

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el 7 de marzo Ignacio “N” habría interceptado nuevamente a la víctima en un establecimiento comercial.

Durante ese encuentro, presuntamente le manifestó que los 15 mil pesos entregados anteriormente no eran suficientes y que debía proporcionarle otros 20 mil pesos en un plazo de un mes.

Según la investigación, el imputado habría advertido que, en caso de no recibir el dinero solicitado, continuaría realizando acciones encaminadas a afectar la carrera profesional de la víctima y sus relaciones con clientes.

La Fiscalía también indicó que durante esa conversación presuntamente se emitieron amenazas adicionales.

De acuerdo con el expediente, el ahora vinculado a proceso habría señalado que personas relacionadas con el denominado “bajo mundo” estarían dispuestas a actuar en su favor e incluso privar de la vida al agraviado si así lo solicitaba, además de asegurar que conocía los lugares que frecuentaba.