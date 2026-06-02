$!Vinculan a proceso a Hugo “N” por feminicidio de Cielo, estudiante de la UAM Xochimilco

De acuerdo con la institución, durante la audiencia inicial celebrada el 1 de junio, un juez de control determinó vincular a proceso al imputado por el delito de feminicidio, además de imponer la medida cautelar de prisión preventiva y establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Hugo “N” por su probable participación en el feminicidio de Cielo Beanjy L. C., estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, ocurrido el pasado 22 de mayo de 2026 en la alcaldía Iztacalco.

FISCALÍA PRESENTA PRUEBAS QUE SUSTENTAN LA IMPUTACIÓN DE HUGO ‘N’ POR EL FEMINICIDIO DE CIELO

En una tarjeta informativa, la FGJ-CDMX señaló que presentó diversos datos de prueba para sustentar la imputación, entre ellos dictámenes periciales, entrevistas y análisis de cámaras de videovigilancia.

Según la investigación ministerial, Hugo “N” y la víctima se encontraban al interior de un inmueble ubicado en la colonia Gabriel Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco, cuando la joven fue agredida y perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

La dependencia indicó que, tras las diligencias realizadas, se estableció la probable responsabilidad del imputado, por lo que obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Dicho mandamiento judicial fue ejecutado el 26 de mayo por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en la alcaldía Cuauhtémoc.

La Fiscalía capitalina reiteró que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, Hugo “N” debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

QUÉ SE SABE SOBRE EL FEMINICIDIO DE CIELO

Cielo Beanjy López Cortés era alumna de la Licenciatura en Estomatología de la UAM Xochimilco y tenía 26 años de edad.

La joven fue localizada sin vida el 22 de mayo de 2026 al interior de su domicilio ubicado en la alcaldía Iztacalco, hecho que generó conmoción entre la comunidad universitaria y motivó diversas expresiones de solidaridad y exigencias de justicia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó previamente que Hugo “N”, de 37 años, fue detenido el mismo día de los hechos tras ser identificado como uno de los principales sospechosos.

De acuerdo con la dependencia, los policías acudieron a una vivienda ubicada en la calle Sur 153, en la colonia Gabriel Ramos Millán, luego de recibir el reporte de una persona inconsciente.

La SSC señaló que, según los primeros reportes, momentos antes la joven habría sostenido una discusión con su pareja sentimental, quien posteriormente salió del inmueble.

La dependencia agregó que Hugo “N” regresó más tarde al domicilio y contactó a la madre de la víctima para informarle que la había encontrado inconsciente.

Tras las primeras investigaciones, los oficiales realizaron la detención del hombre, le leyeron sus derechos y lo pusieron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

COMUNIDAD UNIVERSITARIA EXIGE JUSTICIA POR CIELO TRAS SU FEMINICIDIO

El caso provocó diversas reacciones dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana.

A través de un pronunciamiento aprobado durante la sesión 585 del Colegio Académico, la institución expresó su consternación por el feminicidio de la estudiante y exigió que las investigaciones se desarrollen con apego a los protocolos especializados en materia de feminicidio.

La UAM solicitó que la investigación sea conducida con perspectiva de género, debida diligencia y pleno respeto a los derechos de las víctimas directas e indirectas.

Asimismo, demandó que las actuaciones ministeriales y judiciales se desarrollen con transparencia, profesionalismo y sin prácticas de revictimización.

La universidad también manifestó sus condolencias a la familia, amistades y compañeros de la joven.