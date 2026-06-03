Vinculan a proceso a madre e hijo tras hallar cadáver enterrado en fonda de Gustavo A. Madero

Un juez de control vinculó a proceso a Sandra “N” y a su hijo Adriel “N” por su probable participación en el delito de homicidio calificado, luego del hallazgo del cadáver de un hombre enterrado en el patio de una vivienda ubicada en la colonia Maximino Ávila Camacho, en la alcaldía Gustavo A. Madero, durante un cateo relacionado con delitos contra la salud. Derivado de la vinculación a proceso, la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. El caso surgió a partir de un operativo ministerial realizado en un inmueble que también funcionaba como la cocina económica conocida como “Don Light”, ubicada en la calle Norte 1-B, esquina con Licenciado José Urbano Fonseca, en las inmediaciones del Hospital Juárez de México y del hospital 1 de Octubre del ISSSTE.

CATEO POR NARCOMENUDEO DERIVÓ EN HALLAZGO DE CADÁVER ENTERRADO EN FONDA De acuerdo con la información dada a conocer por autoridades capitalinas, el pasado 26 de mayo de 2026 elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutaron una orden de cateo en el inmueble por delitos contra la salud. Durante la diligencia fueron aseguradas más de 200 dosis de presuntas sustancias ilícitas y se concretó la detención de Sandra “N” y Adriel “N”. Sin embargo, el operativo tomó un giro distinto cuando un vecino informó al agente del Ministerio Público que en el patio de la vivienda presuntamente se encontraba una persona enterrada. Tras recibir el señalamiento, las autoridades solicitaron la intervención de personal especializado en criminalística, fotografía y química forense para realizar diligencias adicionales dentro de la propiedad. Las labores periciales permitieron confirmar la presencia de un cuerpo sin vida enterrado en el inmueble.

LA VÍCTIMA HABRÍA PERMANECIDO SEMANAS BAJO TIERRA De manera extraoficial se informó que la víctima sería un hombre de aproximadamente 27 años de edad que habría permanecido enterrado clandestinamente entre tres semanas y un mes antes de ser localizado. Los primeros reportes señalaron además que el cuerpo presentaba visibles huellas de violencia y carecía de ambas extremidades inferiores. Una vez concluida la extracción, el cadáver fue trasladado al anfiteatro correspondiente para la realización de estudios periciales orientados a determinar con precisión la causa de muerte, el tiempo de inhumación y otros elementos relevantes para la investigación. Las imágenes del operativo difundidas posteriormente mostraron a peritos equipados con trajes especiales realizando excavaciones en el patio de la vivienda mientras personal ministerial coordinaba las diligencias. En la fachada del inmueble aún permanecían visibles los anuncios de la cocina económica, negocio que presuntamente continuó operando mientras el cuerpo permanecía sepultado en el predio. Según los reportes, entre la clientela habitual del establecimiento se encontraban trabajadores y personal médico de hospitales cercanos. INVESTIGACIÓN PERMITIÓ FORMULAR ACUSACIÓN POR HOMICIDIO CONTRA MADRE E HIJO Tras el hallazgo y el análisis de los indicios recabados durante el cateo, el Ministerio Público integró una nueva línea de investigación relacionada con la muerte de la víctima. La Fiscalía capitalina señaló que los datos de prueba obtenidos permitieron establecer la probable responsabilidad de Sandra “N” y Adriel “N” en el homicidio, por lo que se solicitaron órdenes de aprehensión en su contra. Los mandamientos judiciales fueron cumplimentados el 28 de mayo, al término de una audiencia en la que ambos ya habían sido vinculados a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Posteriormente, el 29 de mayo, la representación social formuló imputación por homicidio calificado. PRUEBAS PERICIALES Y VIDEOVIGILANCIA FORMARON PARTE DE LA ACUSACIÓN La acusación presentada por la Fiscalía se sustentó en diversos elementos obtenidos durante las investigaciones. Entre los datos de prueba se incluyeron resultados positivos de pruebas de luminol practicadas al interior de la vivienda, testimonios recabados por los investigadores y análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. El luminol es una sustancia química utilizada en investigaciones forenses para detectar rastros de sangre, incluso cuando éstos han sido limpiados o eliminados de forma aparente. Al entrar en contacto con determinados componentes presentes en la sangre, produce una reacción luminosa que permite identificar posibles evidencias biológicas. Los resultados obtenidos mediante esta técnica fueron incorporados a la carpeta de investigación junto con otros elementos de prueba.

JUEZ DETERMINA VINCULACIÓN A PROCESO CONTRA MADRE E HIJO TRAS LOCALIZACIÓN DE CADÁVER Durante la audiencia correspondiente, el juez evaluó los datos presentados por el Ministerio Público y determinó vincular a proceso a Sandra “N” y Adriel “N” por el delito de homicidio calificado. Asimismo, resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Las autoridades continuarán con las diligencias periciales, ministeriales y de análisis de evidencia para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte de la víctima y determinar las responsabilidades correspondientes dentro del proceso judicial en curso. De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, Sandra “N” y Adriel “N” deberán ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia firme emitida por una autoridad judicial competente.

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