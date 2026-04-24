Vinculan a proceso a presunta líder de MetaXchange; Fiscalía CDMX ejecuta nuevas órdenes por casos de fraude

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México
/ 24 abril 2026
    Vinculan a proceso a presunta líder de MetaXchange; Fiscalía CDMX ejecuta nuevas órdenes por casos de fraude
    Autoridades vinculan a Nazaret “N” por fraude de MetaXchange; investigan red con más de 120 denuncias y pérdidas millonarias. VANGUARDIA

FGJ-CDMX vincula a Nazaret “N” por fraude de MetaXchange; hay más de 120 denuncias y pérdidas que superan 150 mdp

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Nazaret “N” por su probable responsabilidad en el delito de fraude relacionado con la empresa MetaXchange, además de ejecutar nuevas órdenes de aprehensión contra personas implicadas en otros casos vinculados con la misma estructura.

De acuerdo con las investigaciones, MetaXchange operaba mediante la captación de recursos económicos bajo la promesa de inversiones con rendimientos de hasta 15% mensual. Para ello, utilizaba contratos, oficinas y cuentas bancarias con el objetivo de aparentar legalidad en sus operaciones.

https://vanguardia.com.mx/informacion/asi-operaba-metaxchange-el-esquema-tipo-ponzi-por-el-que-detuvieron-a-su-directora-en-cdmx-IA20139661
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FRAUDE DE METAXCHANGE SUMA MÁS DE 120 DENUNCIAS Y AFECTACIONES SUPERIORES A LOS 150 MDP

Las autoridades identificaron a Nazaret “N” como una pieza central en la conducción del esquema; a Patrik “N” como responsable del manejo de recursos y cuentas; y a Mariana “N” en funciones de atención a inversionistas y seguimiento.

La Fiscalía señaló que, en una primera etapa, algunas personas recibieron pagos, lo que generó confianza en el modelo. Posteriormente, las retribuciones fueron suspendidas sin que se devolviera el capital invertido.

Los análisis financieros realizados por la autoridad permitieron establecer que los pagos efectuados no provenían de rendimientos reales, sino de recursos aportados por nuevas personas inversionistas, lo que corresponde a un esquema tipo Ponzi o piramidal.

A partir de este patrón, se han identificado más de 120 denuncias y un monto de afectación superior a 150 millones de pesos, lo que, según la Fiscalía, indica que se trata de una operación sostenida en el tiempo.

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DETENCIÓN DE NAZARET OCURRIÓ DURANTE CATEO

Nazaret “N” fue detenida el 17 de abril durante un cateo realizado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México. Posteriormente, un juez determinó su vinculación a proceso y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En el mismo caso, Patrik “N” ya se encontraba vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que Mariana “N” enfrentaba el proceso en libertad bajo medidas cautelares.

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EJECUTAN NUEVAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN POR CASOS RELACIONADOS

Como parte de las acciones para investigar de manera integral esta estructura, la Fiscalía capitalina informó que obtuvo y ejecutó nuevas órdenes de aprehensión contra las mismas personas imputadas, ahora por otros casos de fraude vinculados con MetaXchange.

Entre el 19 y el 23 de abril, agentes de la PDI cumplimentaron tres nuevas órdenes de aprehensión contra Nazaret “N”. Asimismo, el 21 de abril se ejecutó una orden adicional contra Patrik “N”, quien ya se encontraba en prisión preventiva.

Por su parte, Mariana “N” fue detenida el 22 de abril al presentarse en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur para cumplir con sus obligaciones procesales derivadas del caso anterior.

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INVESTIGACIONES POR FRAUDES CONTINÚAN EN CURSO

La Fiscalía CDMX indicó que continuará con las investigaciones para desarticular completamente la estructura vinculada con MetaXchange, identificar a todas las personas involucradas y avanzar en los procesos de reparación del daño a las víctimas.

La institución recordó que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, las personas imputadas se consideran inocentes y serán tratadas como tales durante todas las etapas del proceso, hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad mediante sentencia.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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