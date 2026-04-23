Banco del Bienestar lidera quejas en 2025: más de 65 mil reclamos por fraudes y fallas

El Banco del Bienestar (BanBien) cerró 2025 con un dato que encendió alertas en el sector financiero: acumuló 65 mil 235 reclamaciones ante la Condusef, convirtiéndose en la entidad con más quejas dentro de la banca de desarrollo en México. Esta cifra representa el 63 por ciento del total de reclamos registrados en este segmento, lo que posiciona al banco en el centro de la conversación sobre seguridad financiera y atención a usuarios.

¿Por qué aumentaron las quejas en el Banco del Bienestar? De acuerdo con datos oficiales, la mayoría de las inconformidades están relacionadas con alertas de fraude y posibles casos de robo de identidad. Estos incidentes no solo aparecen en estadísticas, sino que se reflejan en la experiencia cotidiana de los usuarios. Casos como el de beneficiarios de programas sociales evidencian el problema. Algunos reportaron retiros no reconocidos o movimientos inesperados en sus cuentas, sin recibir notificaciones previas por parte del banco. Principales motivos de reclamación Entre las causas más frecuentes destacan: - Movimientos no reconocidos en cuentas - Posible suplantación de identidad - Falta de notificaciones sobre transacciones - Procesos lentos para aclaraciones Estos factores han generado incertidumbre entre usuarios que dependen de estos recursos para su día a día. Experiencias de usuarios: entre la incertidumbre y la espera Diversos testimonios reflejan una constante: la dificultad para recuperar el dinero tras un posible fraude. Usuarios han señalado que, tras levantar una aclaración, los procesos pueden tardar semanas o incluso meses. En algunos casos, también se reportaron llamadas sospechosas previas a los cargos indebidos, lo que sugiere posibles esquemas de fraude más estructurados. Esto incrementa la preocupación, especialmente entre adultos mayores que reciben apoyos sociales.

El reto de la seguridad en la era digital Especialistas coinciden en que el crecimiento de las quejas está ligado al avance tecnológico. Si bien la digitalización ha facilitado el acceso a servicios financieros, también ha abierto nuevas oportunidades para el fraude. Nuevas formas de fraude financiero Hoy en día, los riesgos incluyen: 1. Creación de identidades falsas o sintéticas 2. Suplantación de identidad con herramientas digitales 3. Uso de inteligencia artificial para generar engaños más sofisticados Estas prácticas han elevado el nivel de vulnerabilidad, especialmente en instituciones que manejan grandes volúmenes de usuarios. Un desafío para la banca de desarrollo El caso del Banco del Bienestar no es aislado, pero sí el más representativo. Otras instituciones como Banjército también registraron un número importante de reclamaciones, aunque en menor proporción.

El reto ahora es doble: fortalecer los sistemas de seguridad y mejorar la atención a usuarios. La colaboración entre autoridades, instituciones financieras y proveedores tecnológicos será clave para reducir riesgos sin frenar la inclusión financiera. El incremento de quejas en 2025 deja una señal clara: la digitalización requiere no solo acceso, sino también confianza. Sin ello, millones de usuarios seguirán enfrentando incertidumbre en el manejo de su dinero.

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