Suplantan a Netflix para vaciar cuentas: Policía Cibernética emite alerta por fraude digital

/ 1 diciembre 2025
    Suplantan a Netflix para vaciar cuentas: Policía Cibernética emite alerta por fraude digital
    La Policía Cibernética recomendó verificar siempre que las páginas web inicien con “https://”. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Autoridades capitalinas detectaron una campaña de engaños digitales para vulnerar cuentas y cometer fraudes financieros

CDMX.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de Policía Cibernética, alertó a la población por el envío de correos electrónicos falsos que suplantan la identidad de la plataforma de streaming Netflix, con el objetivo de robar información bancaria y datos personales de los usuarios.

La dependencia informó que los mensajes apócrifos imitan con alta precisión el logotipo, los colores y el lenguaje corporativo de la empresa, con lo cual buscan generar confianza en las víctimas. En los correos se advierte, de manera falsa, que la suscripción venció o presentó fallas en el método de pago.

Para supuestamente “evitar la suspensión del servicio”, los delincuentes invitan a los usuarios a ingresar a un enlace para actualizar sus datos, el cual dirige a páginas fraudulentas que simulan ser el portal oficial de Netflix.

Una vez en esos sitios, se solicita a las víctimas correo electrónico, contraseña y datos bancarios, información que posteriormente es utilizada para cometer fraudes financieros o accesos no autorizados a cuentas personales.

La SSC explicó que este modus operandi corresponde a un ataque de phishing, una de las técnicas de ingeniería social más empleadas a nivel mundial para la sustracción de información sensible.

Ante este tipo de riesgos, la Policía Cibernética recomendó verificar siempre que las páginas web inicien con “https://”, revisar que no existan errores ortográficos en los enlaces y evitar abrir vínculos enviados por remitentes desconocidos.

Asimismo, sugirió utilizar contraseñas seguras y distintas para cada cuenta, activar la autenticación de dos factores (2FA), mantener dispositivos actualizados, contar con antivirus confiable y desconfiar de mensajes que generen urgencia, ya que Netflix no solicita datos personales por correo electrónico.

La SSC exhortó a la ciudadanía que, en caso de recibir un correo sospechoso o ser víctima de fraude, se comunique al teléfono
55 5242 5100, extensión 5086, escriba al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, o solicite apoyo a través de las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

