/ 1 diciembre 2025
    La razón por la que Rusia y China, aliados de Venezuela, se alejan a medida que Trump aumenta la presión sobre Maduro
    La aparente falta de apoyo se produce después de que Venezuela pasara años construyendo conexiones con Beijing, Moscú. FOTO: AP

Pekín y Moscú, los dos aliados más poderosos de Maduro, han proporcionado anteriormente a Venezuela equipo militar

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha recibido poco apoyo de sus aliados de larga data, Rusia y China, mientras el presidente Trump aumenta la presión militar contra Caracas.

Pekín y Moscú, los dos aliados más poderosos de Maduro, han proporcionado anteriormente a Venezuela equipo militar, ayuda financiera y entrenamiento militar frente a la agresión estadounidense, pero ambas naciones se han desviado de sus tácticas habituales mientras enfrentan sus propios problemas militares y económicos.

Si bien Rusia ya había desplegado dos bombarderos con capacidad nuclear en Venezuela como una demostración unida de fuerza contra Estados Unidos en 2018, la generosidad de Moscú aparentemente se ha agotado a medida que se acerca a su cuarto año de guerra en Ucrania.

Hasta ahora, Rusia sólo ha proporcionado dos petroleros para ayudar a Caracas a bombear su propio petróleo crudo para exportarlo a China, dijo Vladimir Rouvinski, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Icesi, al Wall Street Journal.

“Estos son pequeños gestos que no serán suficientes si Estados Unidos recurre a la fuerza letal contra Venezuela”, dijo Rouvinski, quien sigue el compromiso de Moscú en América Latina.

Rouvinksi también señaló que tanto Rusia como China están involucradas en tensos acuerdos diplomáticos y comerciales con Trump, y que ninguna de las dos naciones busca molestar al presidente estadounidense haciendo de Venezuela un problema.

“Rusia no va a ayudar a Maduro más allá de lo que ya ha hecho”, añadió Rouvinski.

La aparente falta de apoyo se produce después de que Venezuela pasara años construyendo conexiones con Beijing, Moscú y otros adversarios estadounidenses para crear una alianza económica contra Occidente.

El predecesor de Maduro, Hugo Chávez, aprovechó las vastas reservas de petróleo y minerales del país para asegurar préstamos y acuerdos de miles de millones de dólares con China, Rusia, Cuba e Irán para construir la infraestructura del país .

Sin embargo, la alianza comenzó a flaquear cuando la producción de petróleo cayó y los disturbios civiles aumentaron después de que Maduro asumió el cargo en 2013, y los acuerdos se complicaron aún más después de que Estados Unidos impusiera sanciones a la industria petrolera de Venezuela en 2019.

China sería el mayor perdedor si cae el gobierno de Maduro, ya que Beijing ha proporcionado más de 30.000 millones de dólares en armas a Caracas desde el año 2000, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo.

La situación se ha desarrollado de manera similar a la de Irán durante la guerra de 12 días del verano pasado, cuando Rusia y China hicieron poco para ayudar a Teherán a prevenir los bombardeos estadounidenses-israelíes.

Maduro había pedido ayuda a Rusia, China e Irán el mes pasado cuando Estados Unidos comenzó a concentrar sus fuerzas en el Caribe, informó el Washington Post.

El líder venezolano habría pedido directamente al presidente ruso Vladimir Putin radares defensivos, reparaciones de aviones e incluso misiles, según documentos obtenidos por WaPo.

Maduro también pidió al presidente chino, Xi Jinping, “ampliar la cooperación militar” entre sus dos países para enfrentar la “escalada” de Estados Unidos.

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

