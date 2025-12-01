Margarita Molina, madre de Clara Brugada, falleció: confirma gobierno de la Ciudad de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se solidarizó con Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX
Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, falleció este 1 de diciembre. La noticia fue confirmada a través de un breve mensaje publicado en las redes sociales de la actual administración.
“Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz”.
Hasta el momento, se desconoce mayor información respecto al fallecimiento de Margarita Molina.
CLARA BRUGADA Y SU MADRE
El diario Milenio revivió una antigua publicación de la jefa capitalina, en la que se conmemora el 10 de mayo, Día de las Madres, en el año 2024. En el post, Brugada escribió:
“Mi mamá es el tesoro más grande que tengo. Agradezco a Dios por permitirme disfrutar de su compañía. Cuando le compartí mi sueño de ser jefa de Gobierno para ayudar a quienes más lo necesitan, su apoyo fue incondicional. Siempre me ha alentado para alcanzar mis metas y ahora me verá orgullosa trabajar por nuestra Ciudad y por el bienestar de todas y todos ustedes”.
Dentro del mensaje, la mandataria adjuntó una fotografía de ella con Margarita Molina Ríos.
CLAUDIA SHEINBAUM SE SOLIDARIZA CON CLARA BRUGADA
Al poco tiempo de la confirmación del fallecimiento, alcaldes, Congresos locales y hasta la presidenta de México han manifestado su acompañamiento.
“Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos”, publicó Claudia Sheinbaum en su cuenta de X, antes Twitter.
Otros casos son de Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, el Congreso capitalino y Luis Mendoza Acevedo, alcalde de la Benito Juárez.