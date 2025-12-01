Margarita Molina, madre de Clara Brugada, falleció: confirma gobierno de la Ciudad de México

México
/ 1 diciembre 2025
    Margarita Molina, madre de Clara Brugada, falleció: confirma gobierno de la Ciudad de México
    Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, falleció este 1 de diciembre. FOTO: CLARA BRUGADA | X

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se solidarizó con Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, falleció este 1 de diciembre. La noticia fue confirmada a través de un breve mensaje publicado en las redes sociales de la actual administración.

“Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz”.

TE PUEDE INTERESAR: Brugada destina 500 millones para empoderar a mujeres y romper ciclos de violencia en la CDMX

Hasta el momento, se desconoce mayor información respecto al fallecimiento de Margarita Molina.

CLARA BRUGADA Y SU MADRE

El diario Milenio revivió una antigua publicación de la jefa capitalina, en la que se conmemora el 10 de mayo, Día de las Madres, en el año 2024. En el post, Brugada escribió:

“Mi mamá es el tesoro más grande que tengo. Agradezco a Dios por permitirme disfrutar de su compañía. Cuando le compartí mi sueño de ser jefa de Gobierno para ayudar a quienes más lo necesitan, su apoyo fue incondicional. Siempre me ha alentado para alcanzar mis metas y ahora me verá orgullosa trabajar por nuestra Ciudad y por el bienestar de todas y todos ustedes”.

$!FOTO: CAPTURA DE PANTALLA
FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

Dentro del mensaje, la mandataria adjuntó una fotografía de ella con Margarita Molina Ríos.

CLAUDIA SHEINBAUM SE SOLIDARIZA CON CLARA BRUGADA

Al poco tiempo de la confirmación del fallecimiento, alcaldes, Congresos locales y hasta la presidenta de México han manifestado su acompañamiento.

“Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos”, publicó Claudia Sheinbaum en su cuenta de X, antes Twitter.

TE PUEDE INTERESAR: Clara Brugada entrega 160 departamentos en Gustavo A. Madero; promete 6 mil viviendas nuevas para fin de año

Otros casos son de Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, el Congreso capitalino y Luis Mendoza Acevedo, alcalde de la Benito Juárez.

Temas


Fallecimientos
Gobierno

Localizaciones


CDMX
Ciudad de México

Personajes


Clara Brugada
Claudia Sheinbaum

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Peregrinación y bendición de transporte público de empresas y trailers de Saltillo, reunió a la ciudadanía Saltillense, como evento de la celebración para el día de la Virgen de Guadalupe | FOTOGRAFÍA: FACEBOOK SANTUARIO

‘Tunean’ camiones, taxis y tráileres, para la Virgen de Guadalupe

La SSPC confirmó que los dos agentes federales reportados como desaparecidos en Zapopan fueron hallados con vida, tras un operativo conjunto entre fuerzas federales y el gobierno de Jalisc

Localizan con vida a dos agentes de la SSPC desaparecidos en Zapopan, confirma Harfuch
La presidenta Claudia Sheinbaum ha cumplido con los procesos de registro y dispersión de recursos a todos los derechohabientes.

Bienestar inyecta más de 579 mil mdp a apoyos sociales y alcanza a 18.4 millones de beneficiarios
El AAPC recomienda mantener en gran medida las ROO actuales y armonizar su aplicación en todos los acuerdos comerciales.

Piden desde EU mantener reglas de origen del 75% que actualmente tiene el T-MEC
Actualmente, las cuentas tienen saldo de 19.7 millones de pesos y 6.8 millones de dólares, en total, unos 125 millones de pesos.

Pide FGR extinción de cuentas de petrolera de 125 mdp usadas para lavar dinero
Claudia Sheinbaum evitó responder sobre las denuncias en su contra y terminó confrontando a una periodista durante la conferencia.

‘Esa es tu opinión’... Sheinbaum explota contra periodista al recordar denuncias contra Gerz Manero en la mañanera
Nu México explicó el proceso para retirar dinero de las Cajitas Nu y usarlo de inmediato desde la Cuenta Nu, además de cómo consultar los rendimientos generados diariamente

Cómo retirar en efectivo los rendimientos generados por las Cajitas Nu
La Secretaría de Bienestar abrió el registro 2026 para la Pensión de Adultos Mayores. Te contamos cuándo, cómo y dónde puedes inscribirte si ya cumpliste 65 años, así como los requisitos oficiales.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo, cómo y dónde me puedo registrar si ya cumplí los 65 años?