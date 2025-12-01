Margarita Molina, madre de Clara Brugada, falleció: confirma gobierno de la Ciudad de México

Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, falleció este 1 de diciembre. La noticia fue confirmada a través de un breve mensaje publicado en las redes sociales de la actual administración.

“Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz”.

Hasta el momento, se desconoce mayor información respecto al fallecimiento de Margarita Molina.