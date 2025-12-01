Sheinbaum mantiene aprobación en 70% durante noviembre, pese a Marcha Generación Z y Carlos Manzo

La Presidenta de México ha mantenido su nivel de aprobación entre los mexicanos, el 70% de la población aprueban la gestión de Claudia Sheinbaum, mientras que un 30 por ciento desaprueban el trabajo de la mandataria mexicana, siendo los mismos niveles mostrados desde hace dos meses; sin embargo, el rubro negativo es el más alto desde el inicio de su gestión en octubre de 2024. Sin embargo, desde el primer día de noviembre, el clima de violencia y política ha formado parte de las primeras planas de los medios de comunicación nacional. De acuerdo con la encuesta nacional mensual de noviembre del medio de comunicación El Financiero, publicada este 1 de diciembre, se le realizó la pregunta “En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum como Presidenta de México?”, el 70% respondió aprobar la gestión de la primera ejecutiva federal, contra el 30% que respondió desaprobar su trabajo.

Aunque no sólo se les preguntó sobre el desempeño de Sheinbaum Pardo en el mes, también realizaron preguntas que han puesto la administración del Gobierno Federal en el ojo del huracán y la opinión pública. Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue atacado durante un festival de Día de Muertos el 1 de noviembre, el atacante -de quien se descubrió era menor de edad y presuntamente fue reclutado en un centro de rehabilitación- violó todas las líneas de seguridad hasta llegar a él y ultimarlo; sin embargo, también perdió la vida en el lugar y días posteriores se reportó el asesinato de otros dos sicarios que estuvieron en el lugar.

A las preguntas "¿Se enteró usted del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo?" y "¿Cómo calificaría la manera en que el gobierno de Claudia Sheinbaum está tratando los siguientes aspectos: las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo y la situación de seguridad pública en Michoacán?", los mexicanos respondieron: El 87% se enteró de la nota, sobre un 13% que no; acerca de las investigaciones, el 49% cree que lo han hecho mal o muy mal, mientras que el 41 por ciento opina que el gobierno ha hecho bien las cosas; por otro lado, sobre la situación de seguridad pública en el estado el 71 por ciento percibe una situación mala o muy mala y el 21 por ciento expresó una opinión favorable. ACOSO CALLEJERO A LA PRESIDENTA SHEINBAUM Días después, Claudia Sheinbaum fue acosada por un hombre en la calle cuando se disponía a acudir a una reunión en la Secretaría de Educación Pública (SEP). El momento fue grabado por medios de comunicación, la Presidenta caminaba unas cuadras de Palacio Nacional, cuando un hombre se acercó a ella la intentó abrazar y besar. Uriel Rivera Martínez fue detenido y vinculado a proceso, ya que había acosado a otras mujeres el mismo día. A las preguntas sobre el evento que impactó a la opinión: "¿Se enteró usted del acoso a la presidenta Sheinbaum afuera de Palacio Nacional?", el 72% afirmó que sí se enteró de la nota y el 28% seleccionó que no.

A diferencia de los cuestionamientos a calificar donde en su mayoría reprobó el actuar de las autoridades, en cuento a la calificación de los mexicanos por la seguridad de Claudia Sheinbaum, ante el cuestionamiento "¿Cómo calificaría lo siguiente... las medidas de seguridad de la presidenta?", el 59 por ciento calificó bien o muy bien la seguridad en torno a la mandataria, mientras que 37 por ciento la calificó mal o muy mal. Mientras que a la pregunta "¿Cómo calificaría lo siguiente... que la presidenta haya denunciado al acosador?"; el 56% puntualizó como muy bien a bien que haya denunciado el delito, por otro lado, el 40% contestó que fue mal a muy mal. MARCHA 'GENERACIÓN Z' Y OTROS MÁS Como respuesta al asesinato de Carlos Manzo, en redes sociales se invitó a una movilización el sábado 15 de noviembre en la Ciudad de México fue llamada 'Marcha de la Generación Z', se jactaba de utilizar símbolos como los utilizados en las movilizaciones juveniles en Nepal con la bandera del anime One Piece; sin embargo, su congregación en las calles llamó la atención, ya que no sólo eran jóvenes de la 'generación Z', también se pudo observar adultos mayores y hasta familias enteras. El 77% de las personas encuestadas contestó sí a la pregunta "¿se enteró usted de la marcha de la generación Z en varias parte del país?", contra un 23 por ciento que dijo "no".