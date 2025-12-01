Tras actualización de software Airbus inspecciona paneles de aviones de pasajeros A320

/ 1 diciembre 2025
    Tras actualización de software Airbus inspecciona paneles de aviones de pasajeros A320
    El fabricante de aviones europeo informó que ‘se identificó un problema de calidad del proveedor que afecta a un número limitado’ de paneles metálicos en los aviones de un solo pasillo A320. FOTO: AP.

El anuncio, que se produjo horas después que indicara que el problema de software había sido resuelto, hizo que las acciones de la compañía cayeran

LONDRES.-Luego que surgieran problemas de control de calidad, Airbus inició una inspección de los paneles en sus aviones de pasajeros A320.

La medida se debe a un vuelo de JetBlue, de Cancún, México, a Newark, Nueva Jersey, el 30 de octubre, en el que varios pasajeros resultaron heridos.

Fue hace días que informó que estaba trabajando para solucionar una falla de software que afectó a alrededor de 6 mil de sus populares aviones.

“La fuente del problema ha sido identificada, contenida y todos los paneles recién producidos cumplen con todos los requisitos”, detalló Airbus en un breve comunicado.

La compañía agregó que aunque sólo una parte de ellos necesitará que se tomen medidas adicionales, se está adoptando un enfoque conservador e inspeccionando todos los aviones que podrían estar potencialmente afectados por el problema.

Airbus había señalado anteriormente que la mayoría de su flota de 6 mil aviones de pasajeros A320 había recibido una actualización para solucionar un problema de software que podría haber afectado los controles de vuelo.

Airbus advirtió sobre el problema el viernes con millones de pasajeros en tránsito en Estados Unidos por el feriado del Día de Acción de Gracias, el momento de mayor tráfico aéreo en Estados Unidos.

Radiación solar

Por otro lado, Airbus detalló que descubrió que la “intensa radiación solar” podría corromper datos que son críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.

De acuerdo a lo que informó se sospecha que el problema contribuyó a una caída repentina en la altitud de un avión de JetBlue de Cancún, México, a Newark, Nueva Jersey, el 30 de octubre, que hirió al menos a 15 pasajeros, algunos de los cuales fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea exigieron a las aerolíneas que abordaran el problema actualizando el software.

Temas


Aerolíneas
Seguridad
Tecnología

Localizaciones


Estados Unidos

