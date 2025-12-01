Piratería se profesionaliza y migra al comercio digital; farmacéuticos, lo más falsificado: Amcham

1 diciembre 2025
    Piratería se profesionaliza y migra al comercio digital; farmacéuticos, lo más falsificado: Amcham
    Confirman una cadena de suministro mixta en la fabricación y distribución de mercancía ilegal. /FOTO: ESPECIAL

El comercio electrónico concentra hoy la mayor circulación de productos apócrifos, de acuerdo con un sondeo empresarial

CDMX.- La piratería en México avanza de forma paralela a la industria formal, opera con lógica empresarial y se ha profesionalizado, con su mayor crecimiento en el comercio digital, advirtió la American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham).

De acuerdo con el Séptimo Sondeo de Piratería, elaborado en conjunto con Lexia y Clarke Modet, se trata de un delito amplio y transversal, identificado por siete de cada 10 empresas en al menos dos categorías de los productos que comercializan, impulsado por una alta tolerancia social, fuertes incentivos económicos y una estructura institucional lenta y fragmentada.

Durante la presentación del estudio, el CEO de Lexia, Guido Lara, señaló que el mayor volumen de productos piratas se concentra en las ventas en línea, donde el 91% de las empresas encuestadas detecta falsificaciones, frente al 72% en comercio informal físico y el 63% en comercio establecido.

El sondeo también reveló que el 67% de los productos apócrifos son importados, mientras que el 44% es de producción nacional y el 26% se ensambla localmente, lo que confirma una cadena de suministro mixta en la fabricación y distribución de mercancía ilegal.

En cuanto al consumidor, solo una de cada tres empresas considera que el público distingue entre un producto original y uno pirata. El principal atractivo sigue siendo el precio, ya que los artículos apócrifos pueden adquirirse hasta 50% más baratos, factor que resulta determinante en la decisión de compra.

Geográficamente, la piratería se concentra en grandes zonas urbanas e industriales, encabezadas por la Ciudad de México (19%), Jalisco (15.4%) y el Estado de México (15.3%), además de entidades estratégicas como Baja California, Guanajuato y Michoacán.

El estudio reveló un cambio relevante en los productos más falsificados, ya que los medicamentos y dispositivos médicos se colocaron en el primer lugar, desplazando a la ropa y el calzado, que históricamente encabezaban la lista. Les siguen alimentos y bebidas, artículos de cuidado personal, juguetes, útiles escolares, equipos de impresión, así como bombas, hidrolavadoras y compresoras.

Durante el evento, el presidente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), Jorge Caridad, advirtió que el principal riesgo es para la salud pública, ya que el 87% de los medicamentos piratas se detectan cuando ya llegaron a manos de los pacientes, lo que agrava el impacto sanitario.

Caridad subrayó que es necesario fortalecer canales eficaces de denuncia, pues cuando los procesos judiciales no concluyen, se desincentiva que las empresas denuncien la circulación de productos ilícitos, lo que perpetúa la operación de estas redes. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

