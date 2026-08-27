Vinculan a proceso al ex contralmirante Fernando Farías Laguna por el caso de huachicol fiscal

La resolución fue dictada este jueves durante una segunda audiencia privada y virtual realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Por determinación de la jueza, y a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) , la diligencia se desarrolló sin acceso a medios de comunicación.

El ex contralmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos , dentro de la investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal .

Con esta decisión concluye la fase inicial del proceso penal contra el exmando naval. Farías Laguna permanecerá recluido en el penal del Altiplano, donde ya enfrentaba prisión preventiva oficiosa desde la audiencia celebrada el pasado 22 de agosto.

LA DEFENSA SOLICITÓ MÁS TIEMPO PARA REVISAR LAS PRUEBAS

La audiencia de este jueves correspondió a la tercera fase de la audiencia inicial. Durante la primera sesión, que se prolongó durante casi 18 horas, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, pasando de 72 a 144 horas.

El objetivo fue contar con más tiempo para preparar sus argumentos y revisar los cerca de 100 datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal. La continuación de la diligencia tuvo una pausa y finalmente la autoridad judicial resolvió la situación jurídica del ex contralmirante.

Epigmenio Mendieta, abogado de Farías Laguna y titular del despacho Mendieta y Asociados, sostuvo antes de la audiencia que la defensa había presentado peritos y testigos. “No existen datos que puedan involucrar al ex contralmirante Fernando Farías Laguna a las aduanas a las que nunca ha pertenecido”, declaró el litigante.

AUDIENCIA PRIVADA GENERÓ CUESTIONAMIENTOS

El procedimiento se llevó a cabo de manera remota, mediante videollamada, con la participación de la jueza, representantes de la FGR y la defensa. Desde el inicio del proceso, la juzgadora determinó mantener la reserva debido a que parte de la información podría afectar la seguridad nacional.

La defensa se manifestó en contra de que las audiencias fueran cerradas al público. El despacho Mendieta y Asociados argumentó que la publicidad debe ser la regla dentro de los procedimientos judiciales y la reserva una excepción.

“Si el caso se ha hecho público para acusar, la audiencia no debería convertirse ahora en un acto reservado sin una justificación jurídica clara”, señaló el despacho en un comunicado.

LA FGR INVESTIGA UNA PRESUNTA RED DE HUACHICOL FISCAL

La Fiscalía identifica a Fernando Farías Laguna como uno de los presuntos líderes de una red conocida como “Los Primos”, junto con su hermano, el ex vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien ya se encontraba recluido en el Altiplano desde septiembre de 2025.

De acuerdo con la investigación, la organización habría operado en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México. El esquema consistía presuntamente en introducir hidrocarburos al país declarándolos como aceites o aditivos para evadir el pago correspondiente de impuestos.

Las indagatorias señalan que se realizaban revisiones simuladas, se manipulaban documentos aduanales y se alteraban volúmenes y muestras del producto. Posteriormente, el combustible era trasladado y distribuido mediante empresas legalmente constituidas que, según la acusación, también habrían sido utilizadas para operaciones financieras ilícitas.

EL ASEGURAMIENTO DEL CHALLENGE PROCYON

Uno de los primeros golpes contra la presunta red ocurrió en marzo de 2025, cuando autoridades aseguraron el buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, con cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo.

Días después se detectó una operación similar en Ensenada, Baja California. La FGR documentó una afectación económica superior a los 340 millones de pesos, considerando únicamente los hidrocarburos recuperados durante los primeros operativos.

En las acciones también fueron aseguradas 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles. Con la llegada de Farías Laguna a México, el número de personas detenidas relacionadas con la investigación llegó a 16, de las cuales 12 eran exservidores públicos.

FUE DEPORTADO DESDE ARGENTINA

Fernando Farías Laguna regresó a México el 21 de agosto de 2026 luego de haber sido detenido en Buenos Aires. Su traslado ocurrió mediante un procedimiento de deportación, después de que México desistiera del juicio formal de extradición que se seguía en Argentina.

Según la información del caso, el ex contralmirante habría ingresado a territorio argentino bajo la identidad de Luis Lemus Ramos, utilizando un presunto pasaporte guatemalteco apócrifo. Fue detenido el 23 de abril de 2026.

El caso también incluyó información sobre reuniones previas con agentes del FBI y la DEA, quienes, según lo señalado por uno de sus abogados en Argentina, participaron en gestiones relacionadas con su entrega y salida del país.

SEMAR SE DESLINDA DEL EX CONTRALMIRANTE

La Secretaría de Marina (Semar) publicó un mensaje el 20 de agosto para deslindarse de las conductas investigadas. “La actuación de personas sujetas a investigación no representa a las mujeres y hombres que integran la Marina”, expresó la institución.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, también había fijado una postura en septiembre de 2025, cuando fueron detenidas otras personas relacionadas con la investigación. “No podemos ser tibios en este tipo de actos. En la Marina, la ley es para todos”, declaró entonces.

Posteriormente reconoció públicamente que fue difícil enfrentar los casos de corrupción detectados dentro de la institución. “Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo”, expresó durante un mensaje posterior.

LOS DELITOS QUE ENFRENTA FERNANDO FARÍAS LAGUNA

Además de la vinculación por delincuencia organizada, Fernando Farías Laguna enfrenta acusaciones relacionadas con tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La investigación continúa mientras el ex contralmirante permanece en prisión preventiva en el Altiplano. La vinculación a proceso significa que la autoridad judicial consideró que existen elementos para continuar con el procedimiento penal, sin que ello represente una sentencia definitiva sobre su responsabilidad.

Las penas contempladas para los delitos señalados en la investigación pueden alcanzar, según los cargos y las circunstancias que determine el proceso judicial, entre 20 y 40 años de prisión.