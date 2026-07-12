Vinculan a proceso con prisión preventiva a Alejandro Álvarez Puga por defraudación fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal (MPF) aportó datos de prueba y un juez otorgó la vinculación a proceso en contra de Alejandro Mario Álvarez Puga, cuñado de Inés Gómez Mont, por su posible participación en el delito de defraudación fiscal. El juez de control dictó prisión preventiva al hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y determinó cuatro meses de plazo para la investigación complementaria. Alejandro Mario ‘N’ es un abogado que formó parte del despacho Álvarez Puga y Asociados señalado de un esquema para triangular recursos por 2 mil 950 millones de pesos, provenientes de contratos con el Gobierno Federal.

DETENCIÓN DE ALEJANDRO MARIO ‘N’ El detenido fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, tras su aprehensión la noche del jueves 9 de julio en Quintana Roo, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Álvarez Puga fue detenido luego de que elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), le cumplimentaron el mandamiento judicial en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

En la audiencia respectiva, el trabajo del MPF de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), permitió obtener las determinaciones, con lo que se continuará con el proceso legal y definir la situación jurídica del imputado. El hoy detenido era requerido por posibles hechos relacionados con la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal 2016, en perjuicio al fisco federal. En cuanto se termine la investigación complementaria, autoridades mexicanas determinarán si procede o no el juicio contra Álvarez Puga, en las instancias se le puede dictar una sentencia por el caso de defraudación fiscal, en caso de que la defensa no recurra a mecanismos alternos.

¿EXISTE RELACIÓN CON EXTRADICIÓN DE SU HERMANO? De acuerdo a las autoridades federales el caso de Alejandro Álvarez Puga no tiene relación alguna con los procedimientos de extradición en Estados Unidos, que enfrentan Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, quienes son requeridos en México, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En cuanto a Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido con fines migratorios en septiembre de 2025 y su próxima audiencia está programada para noviembre de 2026. La FGR indicó que continúa fortaleciendo la petición formal de extradición con la cual se acrediten diversos factores que solicita la autoridad estadounidense. Detalló que si bien continúa sujeto al procedimiento migratorio, Estados Unidos le concedió libertad mediante el pago de una fianza y la colocación de un dispositivo de geolocalización. Respecto a Inés Gómez Mont, también se presentó la solicitud de detención provisional con fines de extradición en su contra. (Con información de El Universal)