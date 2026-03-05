Torre de iluminación en construcción de Línea 6 del Metro en Nuevo León se incendia

Un incendio registrado en las obras de la Línea 6 del Metro de Nuevo León movilizó a Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y autoridades del municipio de Guadalupe, la noche de este jueves. Los hechos se reportaron a la altura de la avenida Miguel Alemán y Las Américas, cerca de las 19:30 horas, cuando automovilistas que circularon por la zona captaron en video una gran columna de humo negro y fuego. TE PUEDE INTERESAR: Estructura de Línea 4 del Metro de Monterrey colapsa y deja 4 lesionados; atribuyen a fallas en puntuales

FUEGO EN TORRE DE ILUMINACIÓN Y SE DESCARTAN PERSONAS LESIONADAS Metrorrey informó que el siniestro obedeció a una falla en la máquina generadora de electricidad. Además, al momento del incidente, no se encontrarban trabajadores, por lo que se descartaron personas lesionadas, lo que fue corroborao por Protección Civil de Nuevo León. La empresa que administra el transporte público apuntó que el fuego se originó ennuna torre de iluminación que se utiliza en la obra, por lo que no causó daños en la infraestructura del Metro.

Señalaron que el incendio ocurrió en una zona donde no hay cableado, por lo que solo son estructuras de concreto y acero. TE PUEDE INTERESAR: Tarifa de 10 pesos para los estudiantes en el transporte público y Metro de Nuevo León La empresa menciona que presentarán una denuncia para esclarecer lo sucedido. Otras versiones que trascendieron apuntan a que el incendio fue provocado por vandalismo.

La línea 6 del Metro es uno de los proyectos de expansión del sistema de transporte público en la Zona Metropolitana de Monterrey, su construcción conectará el centro de la capital con el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo.

