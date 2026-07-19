Vinculan al presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco con el caso de homicidio del periodista Josué Martínez Contreras

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    Vinculan al presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco con el caso de homicidio del periodista Josué Martínez Contreras
    Vinculan al presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco con el caso de homicidio de periodista Vanguardia

La presidencia auxiliar de San Lucas Atoyatenco exigió transparencia y apego legal para el proceso de investigación

El 19 de julio, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó la detención de Javier Montalvo Juárez, presidente auxiliar de San Lucas Atoyatenco, tras haberlo vinculado con el caso del periodista Josué Martínez Contreras.

El periodista Josué Martínez Contreras fue baleado en las inmediaciones de su domicilio en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan. Según los reportes preliminares, dos hombres armados sobre una motocicleta dispararon en contra del periodista durante la mañana del 16 de julio.

En el actual comunicado de la FGE se detalló que Javier Montalvo fue detenido el pasado sábado por agentes de la Policía de Investigación Estatal, cerca de una tienda de conveniencia localizada en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco.

Según el reporte de los policías, el detenido intentó sobornarlos.

Sin embargo, por su parte, la presidencia auxiliar denunció que durante el arresto, las autoridades no presentaron una orden legal, ni se comunicó cuál era la razón del arresto.

Durante la detención estuvieron presentes su esposa e hijos, quienes fueron testigos directos de los hechos y de la forma en que se desarrolló el operativo. Asimismo, denuncian que el vehículo en el que se trasladaban quedó bajo control de las autoridades durante la intervención’ informó la presidencia auxiliar.

La presidencia auxiliar de San Lucas Atoyatenco reiteró su rechazo a las denuncias en contra del funcionario Javier Montalvo Juárez. Desacreditan que hubiera actos de intimidación en contra de Josué Martínez Contreras.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/informa-sheinbaum-que-se-investiga-el-asesinato-del-periodista-josue-martinez-GG22243317

Exhortaron al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que se garantice el respeto a los derechos humanos, al correspondiente proceso y a la legalidad, sin omitir que las acciones de las autoridades tengan total transparencia y apego a la ley.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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