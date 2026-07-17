Informa Sheinbaum que se investiga el asesinato del periodista Josué Martínez

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, ocurrido en Puebla, ya es investigado por las autoridades federales y estatales, luego de que el caso fue analizado durante la reunión del Gabinete de Seguridad de este viernes.

Desde Tulum, Quintana Roo, la mandataria federal señaló que las autoridades revisan las evidencias disponibles, entre ellas un video difundido en redes sociales por el propio comunicador antes de ser privado de la vida, y confirmó que existe coordinación con el gobierno de Puebla para esclarecer los hechos.