Informa Sheinbaum que se investiga el asesinato del periodista Josué Martínez

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    Informa Sheinbaum que se investiga el asesinato del periodista Josué Martínez
    La mandataria federal señaló que el caso fue analizado durante la reunión del Gabinete de Seguridad de este viernes. Cortesía

Sheinbaum Pardo declaró que el asesinato del comunicador ya es investigado por las autoridades federales y estatales

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el asesinato del periodista Josué Martínez Contreras, ocurrido en Puebla, ya es investigado por las autoridades federales y estatales, luego de que el caso fue analizado durante la reunión del Gabinete de Seguridad de este viernes.

Desde Tulum, Quintana Roo, la mandataria federal señaló que las autoridades revisan las evidencias disponibles, entre ellas un video difundido en redes sociales por el propio comunicador antes de ser privado de la vida, y confirmó que existe coordinación con el gobierno de Puebla para esclarecer los hechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/un-soplon-en-la-fgr-ulises-lara-fue-cesado-por-servir-de-informante-a-estados-unidos-riva-palacio-OB22231429

“Hoy en la mañana se presentó en gabinete y está en investigación. Hay un video del periodista previo que ayer salió también en redes y están en comunicación con el gobernador y pues tienen que hacerse todas las investigaciones”, declaró.

HABRÍAN SIDO DOS LOS ATACANTES

Josué Martínez Contreras, de 39 años, era director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, además de desempeñarse como maestro y abogado. De acuerdo con fuentes policiacas, fue asesinado en un ataque directo a unos metros de su domicilio, en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, municipio de San Martín Texmelucan.

Según los primeros reportes, dos hombres que viajaban en motocicleta le dispararon en múltiples ocasiones.

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Testigos señalaron que el comunicador presuntamente se encontraba acompañado por su hijo de 13 años al momento de la agresión.

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