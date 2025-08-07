¿Viola la libertad de culto? Santera enfrenta a la SCJN; leyes de protección animal no le permiten sacrificar animales

Una mujer que practica la santería cubana promovió una demanda de amparo contra el Código Penal de la Ciudad de México, alegando que vulneraba su derecho a la libertad religiosa al tipificar como delito el maltrato y la crueldad animal. Después de una batalla legal de casi dos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en su contra. El 15 de marzo de 2023, una sacerdotisa de la religión afrocubana conocida como “ifá-orisha”, o santería cubana, presentó una demanda de amparo indirecto. Su argumento central fue que las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, que tipifican el maltrato y la crueldad animal como delitos, contravienen su libertad religiosa. TE PUEDE INTERESAR: Confiesa Yeri Mua haber ‘hecho’ sacrificio para amarrar a su ex; ¿Qué otros famosos se relacionan con brujería? La mujer relató que, como parte de los rituales de su fe, se llevan a cabo sacrificios de animales “con carácter de veneración y alimentación de sus divinidades”. Después del sacrificio, explicó, los animales son cocinados y consumidos por los participantes del rito, tal como dicta su tradición religiosa practicada desde hace 25 años. Su inconformidad surgió tras ver una publicación en redes sociales del Congreso capitalino, donde se anunciaban reformas legales que aumentaban las penas por maltrato animal, en especial cuando los métodos usados provocaran sufrimiento o prolongaran la agonía del animal.

DEMANDA ES DESECHADA INICIALMENTE; TRIBUNAL COLEGIA RECONOCE POSIBLE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE CULTO La demanda fue inicialmente desechada por la Jueza Segunda de Distrito de Amparo en Materia Penal, bajo el argumento de que la ley no le causaba un daño directo, pues no había sido denunciada ni sancionada. La jueza consideró que, al no haber un acto de autoridad concreto en su contra, no existía un interés jurídico ni legítimo para promover el juicio de amparo. La mujer interpuso una queja que fue turnada al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el cual concluyó que sí podía haber una afectación a su libertad religiosa por la simple existencia de las normas. Por tanto, ordenó admitir su demanda. A pesar de esta resolución, la jueza insistió en que no había interés legítimo, y decidió archivar el caso. Ante esto, la sacerdotisa presentó un recurso de revisión que regresó al mismo tribunal colegiado. El tribunal colegiado determinó que la ley sí provocaba un “efecto disuasorio” sobre la demandante, pues podría limitar el ejercicio de sus creencias religiosas sin necesidad de que existiera una sanción penal. Con esta interpretación, concluyó que sí había un interés legítimo y que la demanda debía ser analizada a fondo.