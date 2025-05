Confiesa Yeri Mua haber ‘hecho’ sacrificio para amarrar a su ex; ¿Qué otros famosos se relacionan con brujería?

TE PUEDE INTERESAR: Paula Aguayo hace historia: primera monclovense coronada como Miss México

Aunque asegura creer en Dios, también reconoció que se alejó de la religión tradicional para adentrarse en el mundo esotérico. “Si les soy honesta, yo soy católica porque me obligaron a ir al catecismo... pero de un tiempo para acá me di cuenta de que no me encontraba en ninguna religión y me encontré mucho más en el tema esotérico, ha sido muy sanador”, añadió.

Un linaje marcado por la magia negra

La historia familiar que narró en ese espacio no deja dudas sobre la intensidad de su vínculo con lo oculto. Según contó, su bisabuela practicó brujería negra.

“Mi abuelita (bisabuela) llegó a hacer brujería mala. En su momento llegó a querer amarrar a mi abuelito (bisabuelo), le hizo un amarre primero para que regresara y luego para que se muriera porque lo odiaba; pero entiendan, era una mujer a la que la dejaron con 6 hijos, completamente sola y con un montón de deudas [...] Obviamente le desarrolló un odio... y en ese momento no tenía otras formas de canalizar ese odio”, explicó.

Este pasado familiar no solo fue una anécdota para ella: años más tarde, Yeri Mua realizó su propio amarre. Lo hizo tras una ruptura sentimental, motivada por el dolor y la obsesión. “Estaba recién dejada y claramente muy herida y muy migajera [...] Ya era como un capricho, se volvió un capricho y una obsesión”, confesó.

El ritual, realizado con la ayuda de su “bruja de confianza”, consistió en amarrar dos muñecos junto con una fotografía, y enterrarlos en un panteón. “Literal, como se hace un amarre, con los dos muñecos amarrados, la foto mía, lo enterró en un panteón [...] Yo le pagué a alguien para que lo hiciera y déjenme decirles que para tú mandar a hacer un trabajo de brujería es muy caro, ese amarre me salió costoso”.

Pero el costo del trabajo no fue solo económico. Según su testimonio, el precio real fue emocional y espiritual. Luego de meses de mantener el trabajo “alimentado”, ella misma decidió deshacerlo... y entonces vino el golpe: una de sus mascotas murió de forma inexplicable.

“Cuando yo decidí desamarrarlo fue porque sí, me la cobraron [...] Falleció una mascota que quería mucho, pero falleció de una manera como muy extraña, sin explicación alguna... así de la noche a la mañana apareció muerta y me dijo la bruja que era porque, obviamente, a esa energía oscura a la que le pedí que él regresara, de cierto modo se iba a cobrar”.