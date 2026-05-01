Violencia en Sinaloa... Jornada violenta deja nueve muertos tras acusación de EU contra Gobernador Rocha Moya

La violencia se concentró principalmente en Culiacán , donde se reportaron múltiples hallazgos de personas sin vida en colonias y vialidades. Entre los puntos señalados se encuentran Santa Rosa, Brisas, 8 de Febrero y la carretera Culiacancito–Bacurimí.

El pasado 30 de abril, mientras en gran parte del país se celebraba el Día del Niño , en Sinaloa se registró una jornada violenta que dejó un saldo de nueve personas asesinadas en distintos puntos del estado. Los hechos activaron la apertura de siete carpetas de investigación por homicidio doloso , de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Además, algunas víctimas fallecieron tras recibir atención médica luego de ser atacadas en colonias como Sinaloa y República Mexicana, lo que amplía el impacto de los hechos registrados durante ese día.

HECHOS DISTRIBUIDOS EN DISTINTAS ZONAS

El reporte de la FGE detalla que, además de los casos en la capital, también se localizaron restos humanos en el municipio de Elota, específicamente en la autopista Mazatlán–Culiacán y en un camino de terracería cercano a una zona acuícola.

A la par, se registraron denuncias por otros delitos relacionados. En la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro se contabilizaron siete reportes, mientras que en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada se abrieron dos denuncias por privación de la libertad personal.

Estos datos reflejan un contexto más amplio de inseguridad que no se limita únicamente a los homicidios, sino que involucra distintos delitos en la región durante la misma jornada.

UN ATAQUE QUE DESTACÓ ENTRE LOS CASOS

Entre las víctimas se encuentra Homar Salas Gastélum, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), quien fue asesinado en un ataque armado en su domicilio.

El hecho ocurrió poco antes de las 9:00 de la mañana, cuando el líder sindical se encontraba en la cochera de su vivienda, ubicada en el sector norte de la ciudad. El ataque tuvo lugar en una zona residencial cercana a colonias como Fovissste Diamante y Tulipanes.

Este caso generó especial atención debido a la relevancia del cargo que ocupaba la víctima, así como por el contexto en el que se produjo el ataque.

CONTEXTO DE SEÑALAMIENTOS INTERNACIONALES

La jornada violenta se registró horas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicas acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con el grupo conocido como Los Chapitos.

Aunque no se ha establecido una relación directa entre los hechos violentos y las acusaciones, la coincidencia temporal ha colocado a la entidad en el centro de la atención pública.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes, mientras el contexto político y de seguridad en Sinaloa continúa siendo tema de debate.