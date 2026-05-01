El coahuilense Tereso Medina, líder de la CTM, respalda y reconoce al gobierno de Sheinbaum; llama a unidad nacional

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México
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    El coahuilense Tereso Medina, líder de la CTM, respalda y reconoce al gobierno de Sheinbaum; llama a unidad nacional
    Durante el Día del Trabajo, la CTM reafirmó su apoyo al gobierno de Claudia Sheinbaum. Su líder, Tereso Medina, destacó avances en salarios, pensiones y derechos laborales, y llamó a fortalecer la unidad nacional. VANGUARDIA/ARCHIVO

Tereso Medina, líder de la CTM, expresó su respaldo a Claudia Sheinbaum y destacó avances laborales durante la conmemoración del Día del Trabajo

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) fijó postura frente al nuevo gobierno federal. Desde este espacio, el líder sindical coahuilense Tereso Medina Ramírez expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, marcando una señal de continuidad en la relación entre el movimiento obrero y el poder ejecutivo.

El mensaje se dio en un contexto donde los sindicatos buscan mantener presencia en la agenda pública. Medina destacó la importancia de consolidar una relación de cooperación con el gobierno, en un momento clave para la política laboral del país.

El dirigente subrayó que la voz de los trabajadores sigue siendo un factor relevante en las decisiones nacionales, especialmente en temas relacionados con derechos laborales y bienestar social.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-entre-la-4t-y-el-pri-el-snte-y-la-ctm-son-clave-en-el-tablero-politico-de-coahuila-IP19438426

RECONOCIMIENTO A LOS AVANCES LABORALES

Durante su intervención, Medina Ramírez puso sobre la mesa los cambios que, desde su perspectiva, han beneficiado a la clase trabajadora en los últimos años. Enfatizó que los logros alcanzados son resultado de un esfuerzo conjunto entre gobierno, sindicatos y trabajadores.

“Los trabajadores la respaldamos... estamos con usted”, señaló, al tiempo que destacó que las políticas impulsadas han tenido impacto en áreas clave como los salarios, las pensiones y las condiciones laborales en general.

Entre los avances mencionados se encuentran el incremento salarial superior al 150%, la eliminación de la subcontratación considerada abusiva y la reducción en las comisiones de las Afores, medidas que han sido parte de la agenda laboral reciente.

UNIDAD NACIONAL COMO PRIORIDAD

El líder de la CTM hizo un llamado a fortalecer la unidad nacional, destacando que el trabajo conjunto entre sindicatos y gobierno es fundamental para enfrentar los retos actuales. En su discurso, planteó la necesidad de cerrar filas en torno a objetivos comunes.

También resaltó que México es un país construido por trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, por lo que el enfoque debe mantenerse en mejorar las condiciones de vida de las familias. Este punto fue uno de los ejes centrales de su mensaje.

Además, señaló que la unidad no solo tiene un componente social, sino también estratégico, al vincularse con la defensa de la soberanía nacional en un entorno global complejo.

CAMBIOS LABORALES Y RETOS FUTUROS

Dentro de los temas destacados, Medina Ramírez mencionó la próxima implementación de la jornada laboral de 40 horas, calificándola como una conquista histórica para el movimiento obrero en México.

El dirigente consideró que esta medida representa un paso importante en la evolución de los derechos laborales, al tiempo que refleja el resultado de negociaciones entre distintos actores sociales y políticos.

Finalmente, enfatizó que la coordinación entre gobierno y trabajadores será clave para avanzar en áreas como salud, vivienda y justicia social, al tiempo que reiteró que “no está en negociación” la defensa de la soberanía del país.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-adios-a-los-liderazgos-longevos-una-nueva-ctm-propone-el-coahuilense-tereso-medina-LM19378377

DATOS CURIOSOS

• La CTM es una de las centrales obreras más antiguas e influyentes de México

• El aumento salarial mencionado supera el 150% en los últimos años

• La jornada laboral de 40 horas aún está en proceso de implementación en el país

• Las reformas laborales recientes han impactado directamente en el sistema de pensiones

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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