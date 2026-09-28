Violencia sexual digital toca a 1.6 millones de menores en México

El estudio señala que 47% de las víctimas sufrió más de una forma de abuso o explotación sexual digital en el mismo año.

El 13% de las niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años que usan internet en México sufrió alguna forma de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología en el último año, lo que equivale a aproximadamente 1.6 millones de menores, de acuerdo con el informe Disrupting Harm en México: Evidencia sobre el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes facilitados por la tecnología, elaborado por ECPAT, INTERPOL y UNICEF.

Además, quienes habían enfrentado violencia sexual presencial tuvieron 19 veces más probabilidades de sufrirla también en entornos digitales.

La forma de agresión más frecuente fue la exposición a imágenes sexuales no deseadas, reportada por 7% de los adolescentes.

Le siguieron las solicitudes de fotografías o videos íntimos, con 4%; la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, con 2%, y la extorsión sexual o chantaje, con 2%.

El informe también documentó que 1% de los adolescentes sufrió la creación de imágenes o videos falsos con contenido sexual mediante inteligencia artificial.

En 64% de los casos la persona agresora era conocida por la víctima: amistades, 29%; parejas o exparejas, 19%, y familiares, 16%. Sólo 15% respondió a personas desconocidas antes del incidente.

Además, en 39% de los casos el primer encuentro presencial con la persona agresora ocurrió en la escuela.

Las plataformas más mencionadas en los casos reportados fueron Facebook, con 52%; WhatsApp, 46%; Instagram, 11%, y TikTok, 8%.

El informe también identificó dinámicas de contacto y captación a través de videojuegos en línea como Roblox, Fortnite y FIFA.

La violencia sexual facilitada por la tecnología no presentó diferencias estadísticamente significativas por sexo: 14% de las niñas y 13% de los niños de 12 a 17 años fueron víctimas durante el año de referencia.

Por edad, la proporción aumentó: 21% de quienes tenían 17 años reportaron al menos una forma de violencia, frente a 6% de los de 12 años.

La frecuencia de uso de internet no estuvo asociada con la probabilidad de ser víctima.

La extorsión sexual fue reportada por 2% de las niñas, niños y adolescentes participantes, equivalente a 19 casos, quienes señalaron haber sido amenazados con la difusión de imágenes sexuales.

La demanda más habitual de los agresores fue obtener más imágenes de contenido sexual.

El primer contacto ocurrió en 39% de los casos dentro de la escuela, 31% a través de internet, 16% en espacios públicos, 11% en el hogar y 2% durante actividades deportivas.

El acceso a internet entre adolescentes de 12 a 17 años es prácticamente universal: 99% reportó utilizarlo.

El celular o teléfono inteligente es el principal dispositivo, utilizado por 98%, seguido de la computadora, con 45%, y la tableta, con 27%.

El hogar es el principal lugar de conexión, con 99%, seguido del colegio, con 65%.

Del total de víctimas, 58% contó a alguien lo sucedido durante el año anterior, mientras que 32% no se lo dijo a nadie.

Las personas a quienes recurrieron fueron principalmente amistades, con 17%; madre, madrastra o cuidadora, con 16%; hermanos o hermanas, con 14%; padre, padrastro o cuidador, con 4%, y docentes, con 3%.

Entre las razones para no revelar lo ocurrido estuvieron la vergüenza, con 21%; no saber a dónde acudir o a quién contárselo, con 16%, y considerar que lo ocurrido no tenía suficiente gravedad, con 14%.

La falta de denuncia formal fue todavía mayor: menos de 1% de los incidentes fue reportado específicamente ante la policía y sólo 2% llegó a una línea de ayuda, la policía o trabajadores sociales. Entre las principales razones para no denunciar también estuvieron no saber cómo hacerlo, con 28%, y las amenazas de la persona agresora, con 24%.

Los efectos también alcanzaron la salud mental. Las niñas, niños y adolescentes que experimentaron este tipo de violencia tuvieron 15 veces más probabilidades de autolesionarse y 12 veces más probabilidades de presentar pensamientos o conductas suicidas que quienes no fueron víctimas.

Registraron, en promedio, niveles de ansiedad 11 puntos porcentuales más altos.

Personal que atiende estos casos reportó, además, depresión, problemas de sueño y baja autoestima.Una joven entrevistada para el estudio relató cómo decidió contar lo ocurrido a su familia: “Pues le dije a mi hermano: Oye, ¿sabes qué?, ven por mí, te quiero contar algo. Y ya mi hermano y su novia vinieron por mí, les conté lo que había pasado y me dijeron: Si quieres que nosotros te ayudemos a decirle a tu mamá, te ayudamos, no hay ningún problema”.

“Gracias a Dios nunca me dejaron sola, le comenté yo a mi mamá ese mismo día en la tarde, me salí antes de la prepa, le comenté. Mi mamá, pues sí, claro, se enojó, yo acepté mis errores que, pues sí estuvo mal, y le dije todo lo que había pasado”.

Otra víctima describió cómo una relación de pareja derivó en amenazas con la difusión de imágenes íntimas: “El caso es que cuando yo cumplí 15 entré a danza árabe y él era súper celoso. Y pues el traje es de dos piezas, se muestra abdomen, se muestra un poquito de escote y él no me dejaba”.

“Entonces, ahí empezó a amenazarme con subir el material que tenía mío. Me decía que si yo no salía de danza, que si yo no le dejaba de hablar, porque me prohibía hablarles a amigos, familiares, primas, salir de mi casa. Si salía de mi casa le tenía que justificar y le tenía que mandar foto de cómo iba vestida, porque si no, él iba a difundir esas imágenes”.

El informe identifica también vacíos en el marco legal mexicano. La posesión de material de abuso sexual infantil sin intención de compartirlo está tipificada como delito, pero el simple acceso sin intención de distribuirlo no lo está.

La transmisión en directo se encuentra regulada sólo parcialmente y la extorsión sexual tampoco está tipificada de manera explícita como delito federal.

El reporte señala, además, que las plataformas en línea no pueden ser consideradas responsables del material de abuso que publiquen sus usuarios.

Los proveedores de internet deben conservar determinados datos hasta por dos años, pero estas normas no se aplican de la misma manera a redes sociales y servicios de mensajería.

Frente a este escenario, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum prepara una propuesta para regular el uso de plataformas digitales y redes sociales entre niñas, niños y adolescentes.

El gobierno federal anunció foros regionales con especialistas, madres y padres de familia, docentes y jóvenes para construir una propuesta que posteriormente será entregada al Congreso de la Unión.

Sheinbaum señaló recientemente que la regulación debe considerar mecanismos de protección frente a contenidos y diseños de las plataformas que pueden generar dependencia, además de fortalecer la educación digital y la participación de las familias.

También prevé abordar el uso de dispositivos móviles en las escuelas y presentar la propuesta durante el siguiente ciclo escolar.Hasta ahora, el gobierno federal no ha aprobado una ley ni una restricción federal sobre el uso de redes sociales por menores.

La eventual regulación se encuentra en proceso de discusión, mientras 99% de los adolescentes de 12 a 17 años tiene acceso a internet y una proporción de ellos enfrenta agresiones sexuales que pueden comenzar en una pantalla y extenderse a su entorno familiar, escolar o de pareja.

CIFRAS

47% DE LAS VÍCTIMAS

Sufrió más de una forma de abuso o explotación sexual digital en el último año, según el estudio de ECPAT, INTERPOL y UNICEF.

1% DE ADOLESCENTES padeció la creación de imágenes o videos falsos con contenido sexual mediante inteligencia artificial.

64% DE LOS CASOS revelan que la persona agresora era conocida por la víctima: amistades, 29%; parejas o exparejas, 19%, y familiares, 16%.