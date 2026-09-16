“¡Viva La Rosa de Guadalupe!”: El cómico error de un niño en el festival de Independencia (VIDEO)

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México
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    “¡Viva La Rosa de Guadalupe!”: El cómico error de un niño en el festival de Independencia (VIDEO)
    Niño se confunde en evento escolar sobre el Grito de Independencia en Chiapas. VANGUARDIA

El video grabado en Chiapas muestra la confusión del pequeño al imitar a Miguel Hidalgo durante las celebraciones del 15 de septiembre.

Un alumno de primaria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se volvió viral tras cometer una divertida equivocación durante la representación escolar del Grito de Independencia.

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El niño, caracterizado como Miguel Hidalgo, tomó el micrófono para lanzar las tradicionales arengas. Sin embargo, en lugar de gritar “¡Viva la Virgen de Guadalupe!”, se confundió y exclamó “¡Viva La Rosa de Guadalupe!”, en referencia al popular programa de televisión.

El gracioso momento fue grabado por los asistentes y subido a TikTok por la usuario @esmeraldaa505, donde acumuló miles de reproducciones en cuestión de horas. En el video se aprecia la reacción de padres y maestros, quienes no pudieron contener las risas mientras el pequeño continuaba con la ceremonia con total naturalidad.

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El incidente ya es considerado uno de los momentos más virales y simpáticos de las Fiestas Patrias, reflejando tanto la inocencia infantil como los inevitables nervios al hablar en público.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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