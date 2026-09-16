“¡Viva La Rosa de Guadalupe!”: El cómico error de un niño en el festival de Independencia (VIDEO)

Un alumno de primaria en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se volvió viral tras cometer una divertida equivocación durante la representación escolar del Grito de Independencia.

El niño, caracterizado como Miguel Hidalgo, tomó el micrófono para lanzar las tradicionales arengas. Sin embargo, en lugar de gritar “¡Viva la Virgen de Guadalupe!”, se confundió y exclamó “¡Viva La Rosa de Guadalupe!”, en referencia al popular programa de televisión.

El gracioso momento fue grabado por los asistentes y subido a TikTok por la usuario @esmeraldaa505, donde acumuló miles de reproducciones en cuestión de horas. En el video se aprecia la reacción de padres y maestros, quienes no pudieron contener las risas mientras el pequeño continuaba con la ceremonia con total naturalidad.

El incidente ya es considerado uno de los momentos más virales y simpáticos de las Fiestas Patrias, reflejando tanto la inocencia infantil como los inevitables nervios al hablar en público.