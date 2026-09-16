De TikTok al doblaje: Karen Torres presta su voz a ‘Gungo y los Juegos Cavernícolas’

No cabe duda de que el cine mexicano se ha caracterizado en los últimos años por arriesgarse, quitarse el estigma de la comedia romántica capitalina para explorar otros géneros e historias interesantes, y fue así que, tras varios años, se hizo realidad la película ‘Gungo y los Juegos Cavernícolas’, una historia animada en la que Karen Torres da vida a ‘Yagi’. Durante una charla con VMÁS, la creadora de contenido habló de la experiencia de esta nueva oportunidad profesional, además de la importancia de apoyar el cine nacional hecho con la mejor calidad. “Estoy muy emocionada, la verdad, por este proyecto. Es mi debut en el doblaje, entonces obviamente muy feliz, muy emocionada, pero también con nervios y con mucha presión, porque, pues, al ser mi primer proyecto, sí me siento de que tengo que cumplir expectativas, tengo que hacer un buen trabajo”, dijo la tiktoker.

UNA HISTORIA DEL PASADO La producción y creación de la cinta comenzó en 2022; sin embargo, pese a todo obstáculo, llegó a los cines este septiembre de 2026, siendo una de las apuestas del otoño producidas por el popular estudio mexicano Huevocartoon. “Se me invitó para darle voz a ‘Yagi’ y la verdad es que, a ver, en un principio obviamente dices: ‘Oye, qué padre este acercamiento, pero ¿por qué? ¿No? O sea, qué onda con esto, ¿cómo estás tan seguro de que yo soy capaz, que yo puedo hacer este personaje?’. Y ya viendo la historia, ya viendo a Yagi, ya viendo el personaje y como un poquito de la película, entendí: yo soy 100% Yagi”, expresó la protagonista. Karen se dijo nerviosa, pero feliz ante las expectativas del público y de sus más de 3.5 millones de seguidores que tiene solamente en Instagram.

“A Yagi yo la siento como muy humana, emociones con las que conectas muy fácilmente, porque tiene un carácter para empezar muy fuerte, es una chica de carácter fuerte, es muy leal, protege a los suyos y, a la vez, como que es muy vulnerable en ciertas cosas, de no se atreve a confiar porque le han hecho daño en el pasado y, aparte, es muy sarcástica. Yo soy muy, muy sarcástica también como ella, entonces me gustó que le pudiéramos dar ese tonito al personaje”, explicó sobre lo que pudo impregnarle a la compañera de aventuras del protagonista. Joaquín Cosío, Silvia Navarro y Daniel Sosa forman parte de los talentos que dan vida a otros personajes y, precisamente por compartir proyecto con ellos, se sintió elogiada y con esa misión. “Me encanta como que me hayan tomado en cuenta para esta producción, también obviamente muy nerviosa, porque ves los nombres con los que comparto proyecto y es Joaquín Cosío, Silvia Navarro, Daniel Sosa, entonces dices: ‘Wow, estoy con las personas más top de los top, aquí los más reconocidos aquí en México y en Latinoamérica. Tienen una trayectoria increíble, cada quien en su ámbito’”, recordó la creadora.

¿Cómo te preparaste para esta primera vez que haces doblaje? Pues fíjate que antes de ir al estudio, la verdad es que yo estaba como viendo muchos videos en YouTube. Dije: ‘Me quiero sentir más, más calmada, más tranquila antes de llegar el primer día’. Pues yo me sentía como la nueva en la escuela, porque este proyecto lo grabamos cada quien, su personaje, su papel, sus líneas por separado, entonces también para mí era como algo nuevo, porque no es como actuación en sí tradicional en pantalla, que te estás viendo, estás viendo a la otra persona, te están dando réplica. Entonces fue entender esto de cómo funciona la cabina, cómo funciona que el director te esté hablando por los auriculares, cómo funciona como la entrada, la salida. Todo es muy complejo y yo le tengo muchísimo respeto a las personas que se dedican al doblaje profesionalmente. No es nada sencillo, no es nada parecido a lo que he hecho antes, que uno como creador de contenido graba voces, pero es una voz en off, estás viendo tu celular, lo grabas y ya, hasta ahí. Pero aquí sí es muy importante que te metas en el personaje, que le des el sentido a lo que te está diciendo. No es nada más hablar por hablar, entonces para mí sí era muy importante. Recordó que al hablar con el director de escena que la eligió pudo calmarse, pero luego de vivir una pequeña crisis que la llevó a entender la importancia del proyecto. “Yo le decía: ‘¿Quieres esa toma? Te hago otra, nos quedamos diez horas y quieres repetir la misma’. Y me dice: ‘Karen, a ver, relájate, lo estás haciendo muy bien. Yo no sacaría tu voz si es algo que me deje en mal a mí, porque yo soy el director de doblaje y yo me estoy echando este trabajo al hombro. Y yo, ¿sabes qué? Sí, es verdad, o sea, confío en lo que estoy haciendo. Sí es muy intimidante, te digo, porque ves a todas estas personas alrededor tuyo que tienen una gran experiencia haciendo esto’”, contó entre risas nerviosas.

A veces la gente es recelosa a abrir los espacios a los creadores de contenido, aunque algunos como tú demuestran interés en prepararse y mejorar... Claro, sí, no, y a ver, es algo que hablaba mucho porque me preguntan mucho de eso y claro que lo entiendo, o sea, sí entiendo el porqué de las comparaciones, el porqué un poquito del rechazo, el porqué de la negación. Entiendo por qué se abre este tema de conversación. Estamos aquí para romper paradigmas y, obviamente, por mi lado, yo soy muy consciente del privilegio que tengo de estar aquí, de estar compartiendo este proyecto con gente muy grande en este ámbito, pero también no lo voy a dar por sentado: por tener números, siempre me van a buscar. Al contrario, te buscaron una vez y, si lo haces mal, te quemas y puede que no salgas otra vez en otra película. Entonces, para mí sí es muy importante el seguir con una preparación y tomártelo con el respeto que se merece esta profesión. ¿Hay algún momento que deseas que el público ya lo vea por alguna anécdota? Hay una que se nos quedó marcada a todos y es la que siempre me menciona el equipo, es una escena donde ‘Yagi’ está hablando con ‘Bungo’ y esa escena marca como un antes y un después en su relación. Es algo como muy íntimo, se siente muy como que conectan muy bien los personajes y, para mí, fue difícil en el sentido de que yo grabé primero mi voz antes que Ricky Limón. Entonces, para mí fue muy de: ‘Me tengo que meter aquí en este mood tan íntimo’, pero no hay réplica. Entonces sí fue como un poco complicadito de ese lado, pero yo estoy segura de que les va a encantar. Es una escena que, como te digo, marca un antes y un después en la relación de ellos y también en la película y en la historia

Sobre sumarse a un proyecto hecho con mucha dedicación y talento mexicano, aseguró que lo tomó como una carga que disfrutó y cumplió en la expansión de su carrera profesional. “Para mí es hermoso, para empezar, estar en un proyecto 100% mexicano. Es un proyecto que, la verdad, sí teníamos mucha responsabilidad sobre nuestros hombros porque creo que se demoraron unos 4 o 5 años en poder completar esta película. Siento que como mexicanos tenemos que apoyar un poquito más a nuestro país, este tipo de propuestas, porque no le piden absolutamente nada a una producción norteamericana. Creo que a veces somos muy como renuentes a ver cine mexicano o animación mexicana y yo 100% les puedo decir: está tan completa en todos los sentidos, tanto en historia como en cast como en animación”, expresó la creadora de contenido.

La historia de ‘Gungo y los Juegos Cavernícolas’ trata sobre el joven cavernícola ‘Gungo’, quien es considerado el más débil de la tribu, pero, como es el hijo del jefe, cree que tiene el futuro asegurado y que no debe demostrar su valía de ninguna manera. Sin embargo, es traicionado por un grupo de rebeldes que quieren usurpar el poder y es expulsado a tierras inhóspitas donde no hay nada.