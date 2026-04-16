Acepta Claudia Sheinbaum ‘ligero aumento’ en precio de la tortilla

Durante la mañanera, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Iván Escalante, reportó que el precio promedio en tiendas de autoservicio se ubica en 13.96 pesos por kilogramo, con un incremento de cinco centavos respecto a marzo, cuando estaba en 13.91 pesos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum admitió un ligero aumento en el precio de la tortilla, aunque aseguró que el Gobierno ya interviene para evitar incrementos injustificados en un producto básico.

“En el caso de la tortilla particularmente tortillerías ha habido un ligero aumento como ustedes lo vieron”, reconoció la Mandataria.

Sheinbaum señaló que el alza no corresponde al comportamiento del principal insumo, ya que el precio del maíz está en niveles bajos.

“El grano de maíz, los niveles más bajos de la historia porque están aumentando el precio”, cuestionó.

El funcionario de Profeco indicó que la variación registrada se mantiene dentro de márgenes mínimos y con estabilidad desde inicios de año.

El reporte semanal mostró que el precio ha oscilado entre 13.91 y 13.96 pesos en las últimas semanas, con una variación de 0.4 por ciento.

La Presidenta informó que su Gobierno se reunirá con harineras, nixtamalizadores, tortillerías y tiendas de autoservicio para revisar los costos y evitar aumentos.

“Nos estamos reuniendo con las harineras con nixtamalizadores y con las tortillerías y las tiendas de autoservicio, porque el grano de maíz está en los niveles más bajos de la historia”, afirmó.

También advirtió que se vigilará a los comercializadores, al considerar que no hay justificación para incrementos en el precio final al consumidor.

“Se está vigilando permanentemente las tiendas de autoservicio porque no tendría razón de este incremento”, sostuvo.

El encuentro de Sheinbaum para abordar el tema de la tortilla y de la canasta básica en 910 pesos, a través del Pacic, se realizará esta tarde en Palacio Nacional.

ESTÁ CONTENIDA LA INFLACIÓN: CSP

En la conferencia, la Presidenta Sheinbaum también aseguró que la inflación está contenida a pesar del aumento de los precios de combustibles por la situación en Medio Oriente.

”De todas maneras, la inflación está contenida. Es decir, está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últimos 20 años o 26 años”, aseguró la MandatariaSheinbaum afirmó que ante el incremento de la inflación de 2025 a 2026, el Gobierno ha llegado a acuerdo con los empresarios gasolineros

”Lo hicimos el año pasado y eso ayudó a contener la inflación para que no suba el precio de la gasolina magna, apoyando para reducir impuestos, es decir, subsidiando el precio de la gasolina y el diésel ahora, para que no se incrementen tanto los precios.

“El diésel debería estar alrededor de 35 pesos si no hubiéramos hecho lo que hicimos, y la gasolina magna sobre 31, 32 pesos debería de estar si no hubiéramos intervenido para disminuir el IEPS en las gasolinas y que no se cobre al consumidor”.

También se está trabajando, añadió, con los comercializadores, es decir, todas las tiendas de autoservicio, con algunos mercados, para que se mantenga la canasta básica del Pacic.

Sobre el aumento en el precio del jitomate, de la papa y tomate dijo que trabajan para que los productores puedan tener acuerdos directos con el comercializador para que no se le ve tanto el precio.