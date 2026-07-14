¿Y la austeridad?... Sobrina de AMLO presume que su hijo estudia en la Universidad de Texas con costo anual de 750 mil pesos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    ¿Y la austeridad?... Sobrina de AMLO presume que su hijo estudia en la Universidad de Texas con costo anual de 750 mil pesos
    Úrsula Patricia Salazar Mojica, diputada de Morena y sobrina de AMLO, enfrenta críticas tras mostrar un viaje a Texas para visitar a su hijo, quien estudia en la Universidad de Texas con costos anuales millonarios. VANGUARDIA/ARCHIVO

La publicación de un video en el que Úrsula Patricia Salazar Mojica visita a su hijo en Texas reavivó el debate sobre la congruencia entre el discurso de la austeridad promovido por Morena y el estilo de vida de algunos de sus cuadros políticos

La difusión de un video protagonizado por Úrsula Patricia Salazar Mojica, diputada local de Morena en Tamaulipas y sobrina del expresidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a colocar en el centro de la conversación pública el tema de la austeridad republicana que el partido ha defendido como uno de sus principales pilares.

En la grabación, publicada en redes sociales, la legisladora aparece junto a integrantes de su familia durante un viaje a San Marcos, Texas, donde visitó a su hijo Juan Carlos, quien actualmente cursa estudios en la Universidad de Texas.

El mensaje que acompaña el video señala: “Les mandamos un fuerte abrazo desde San Marcos, Texas, donde vinimos a visitar a nuestro hijo Juan Carlos, quien con mucho esfuerzo trabaja y estudia en la Universidad de Texas”. Sin embargo, lejos de generar únicamente muestras de apoyo, la publicación detonó cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso político de Morena y las circunstancias económicas que implica estudiar en una institución de ese nivel.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-hay-austeridad-diputada-de-morena-presume-su-rutina-de-ejercicio-desde-la-muralla-china-video-EH17010163

EL COSTO DE ESTUDIAR EN UNA UNIVERSIDAD DE PRESTIGIO

De acuerdo con estimaciones para estudiantes internacionales o mexicanos sin residencia, la Texas State University, de San Marcos representa una inversión considerable. La matrícula y cuotas anuales pueden oscilar entre 23 mil dólares (400 mil 522 pesos mexicanos) , dependiendo del programa académico.

A ello se suman gastos de alojamiento, alimentación, transporte, materiales y otros servicios, por lo que el desembolso anual puede ubicarse entre 43,040 dólares, equivalente a alrededor de 750 mil pesos mexicanos al año, según los cálculos difundidos.

Aunque Salazar Mojica destacó que su hijo combina el estudio con el trabajo para sostener su formación académica, usuarios de redes sociales cuestionaron cómo un gasto de esa magnitud encaja con la narrativa de austeridad y de rechazo a los excesos que Morena ha impulsado desde el gobierno federal.

UNA FIGURA POLÍTICA EN ASCENSO

Úrsula Patricia Salazar Mojica nació el 20 de enero de 1976 en Tampico, Tamaulipas. Es hija de Úrsula Mojica Obrador, prima hermana del expresidente López Obrador, quien falleció en 2020 a causa de complicaciones por COVID-19.

Antes de dedicarse de lleno a la política, desarrolló su carrera como contadora pública, desempeñándose en áreas administrativas y posteriormente como directora del Conalep en Tampico hasta 2017.

Su incorporación formal a Morena ocurrió en 2018, cuando participó en tareas de organización electoral. Tres años después alcanzó una posición histórica al convertirse en la primera mujer del partido en presidir la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Tamaulipas. Actualmente continúa como diputada local en la LXVI Legislatura, representando al distrito de Tampico.

ANTECEDENTES DE CONTROVERSIA Y MIRADA HACIA 2027

La legisladora también ha protagonizado otros episodios que generaron atención pública. En 2022, enfrentó acusaciones de legisladores de oposición por el presunto robo de un teléfono celular durante una sesión del Congreso estatal, un señalamiento que ocupó titulares en ese momento.

Ese mismo año, además, circuló un audio en redes sociales donde presuntamente se le escuchaba dialogar sobre la alteración de facturas con un proveedor, situación que derivó en críticas relacionadas con supuestos ”moches”, aunque el caso permaneció en el debate político y mediático.

Más recientemente, en enero de 2026, la diputada celebró su cumpleaños número 50 con un evento multitudinario en el Centro de Convenciones de Ciudad Madero. La celebración reunió a cerca de 2 mil invitados, con banquete, bebidas y mariachi, un despliegue que diversos analistas interpretaron como una antesala de sus aspiraciones para competir por la alcaldía de Tampico en las elecciones de 2027.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/austeridad-bolivariana-calculan-que-riqueza-de-nicolas-maduro-asciende-a-3-mil-800-millones-de-dolares-AJ18990462

DATOS CURIOSOS

· UT Austin es considerada una de las universidades públicas más prestigiosas de Estados Unidos y recibe cada año a miles de estudiantes internacionales.

· La austeridad republicana ha sido uno de los conceptos políticos más reiterados por Morena desde el inicio del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

· La publicación del viaje ocurrió en un contexto en el que diversos perfiles de Morena ya comienzan a posicionarse rumbo a los comicios locales de 2027, lo que amplificó el impacto político de las imágenes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Austeridad

Localizaciones


Texas

Personajes


Andrés Manuel López Obrador

Organizaciones


Universidad De Texas

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
La contaminación en la ciudad se sigue reportando al menos en el 25% de las jornadas de este 2026.

Saltillo tiene mala calidad del aire uno de cada cuatro días de 2026
En los últimos días, Coahuila registró dos feminicidios, uno en Saltillo y otro más en Monclova.

Coahuila: Hijos y parejas, los principales victimarios en feminicidios en la entidad
Francia y España pondrán a prueba sus fortalezas en un choque entre una de las mejores ofensivas y la defensa más sólida del torneo.

Francia vs España: horario, transmisión y previa de la Semifinal del Mundial 2026
¡Estoy alucinado! Suman a Yahir como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’

¡Estoy alucinado! Suman a Yahir como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’
Los 15 mil millones de dólares que entregaría Zambada a la justicia norteamericana es el mayor monto en la historia, superando los más de 12 mil millones de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Coahuila: decomiso potencial a ‘El Mayo’ equivale al 21% de la economía del estado
Claudia Sheinbaum informó que Coahuila y Sonora registran avances en el control del gusano barrenador.

Coahuila y Sonora encabezan mejoría en casos de gusano barrenador, asegura Sheinbaum
El Gobierno de México destinará 58 mil 415 millones de pesos en 2026 para fortalecer la infraestructura educativa, ampliar la cobertura escolar y construir nuevos planteles en todos los niveles.

Invertirá gobierno de Sheinbaum 58 mil 415 mdp en infraestructura educativa durante 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que aún existen inconsistencias en las versiones relacionadas con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

‘Hay contradicciones’... Sheinbaum pide escuchar audios de Ken Salazar sobre captura de ‘El Mayo’ Zambada