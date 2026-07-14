¿Y la austeridad?... Sobrina de AMLO presume que su hijo estudia en la Universidad de Texas con costo anual de 750 mil pesos

En la grabación, publicada en redes sociales, la legisladora aparece junto a integrantes de su familia durante un viaje a San Marcos, Texas , donde visitó a su hijo Juan Carlos, quien actualmente cursa estudios en la Universidad de Texas .

La difusión de un video protagonizado por Úrsula Patricia Salazar Mojica , diputada local de Morena en Tamaulipas y sobrina del expresidente Andrés Manuel López Obrador , volvió a colocar en el centro de la conversación pública el tema de la austeridad republicana que el partido ha defendido como uno de sus principales pilares.

El mensaje que acompaña el video señala: “ Les mandamos un fuerte abrazo desde San Marcos, Texas, donde vinimos a visitar a nuestro hijo Juan Carlos, quien con mucho esfuerzo trabaja y estudia en la Universidad de Texas ”. Sin embargo, lejos de generar únicamente muestras de apoyo, la publicación detonó cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso político de Morena y las circunstancias económicas que implica estudiar en una institución de ese nivel.

EL COSTO DE ESTUDIAR EN UNA UNIVERSIDAD DE PRESTIGIO

De acuerdo con estimaciones para estudiantes internacionales o mexicanos sin residencia, la Texas State University, de San Marcos representa una inversión considerable. La matrícula y cuotas anuales pueden oscilar entre 23 mil dólares (400 mil 522 pesos mexicanos) , dependiendo del programa académico.

A ello se suman gastos de alojamiento, alimentación, transporte, materiales y otros servicios, por lo que el desembolso anual puede ubicarse entre 43,040 dólares, equivalente a alrededor de 750 mil pesos mexicanos al año, según los cálculos difundidos.

Aunque Salazar Mojica destacó que su hijo combina el estudio con el trabajo para sostener su formación académica, usuarios de redes sociales cuestionaron cómo un gasto de esa magnitud encaja con la narrativa de austeridad y de rechazo a los excesos que Morena ha impulsado desde el gobierno federal.

UNA FIGURA POLÍTICA EN ASCENSO

Úrsula Patricia Salazar Mojica nació el 20 de enero de 1976 en Tampico, Tamaulipas. Es hija de Úrsula Mojica Obrador, prima hermana del expresidente López Obrador, quien falleció en 2020 a causa de complicaciones por COVID-19.

Antes de dedicarse de lleno a la política, desarrolló su carrera como contadora pública, desempeñándose en áreas administrativas y posteriormente como directora del Conalep en Tampico hasta 2017.

Su incorporación formal a Morena ocurrió en 2018, cuando participó en tareas de organización electoral. Tres años después alcanzó una posición histórica al convertirse en la primera mujer del partido en presidir la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Tamaulipas. Actualmente continúa como diputada local en la LXVI Legislatura, representando al distrito de Tampico.

ANTECEDENTES DE CONTROVERSIA Y MIRADA HACIA 2027

La legisladora también ha protagonizado otros episodios que generaron atención pública. En 2022, enfrentó acusaciones de legisladores de oposición por el presunto robo de un teléfono celular durante una sesión del Congreso estatal, un señalamiento que ocupó titulares en ese momento.

Ese mismo año, además, circuló un audio en redes sociales donde presuntamente se le escuchaba dialogar sobre la alteración de facturas con un proveedor, situación que derivó en críticas relacionadas con supuestos ”moches”, aunque el caso permaneció en el debate político y mediático.

Más recientemente, en enero de 2026, la diputada celebró su cumpleaños número 50 con un evento multitudinario en el Centro de Convenciones de Ciudad Madero. La celebración reunió a cerca de 2 mil invitados, con banquete, bebidas y mariachi, un despliegue que diversos analistas interpretaron como una antesala de sus aspiraciones para competir por la alcaldía de Tampico en las elecciones de 2027.