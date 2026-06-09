Reporta SRE 14 mil mexicanos detenidos en centros de ICE

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    Reporta SRE 14 mil mexicanos detenidos en centros de ICE
    Velasco también informó que Estados Unidos no ha respondido a las solicitudes de información presentadas por México. Cuartoscuro

El Canciller Roberto Velasco dijo que se trata de personas que esperan ser repatriadas o que mantienen recursos legales en curso

CDMX.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que alrededor de 14 mil mexicanos permanecen detenidos en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El Canciller Roberto Velasco dijo que se trata de personas que esperan ser repatriadas o que mantienen recursos legales en curso contra su eventual deportación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aun-quedan-miles-de-boletos-para-el-mundial-en-reventa-reporta-financial-times-NH21264922

“Hay aproximadamente 14 mil detenidos en centros de ICE y de CBP, que están en espera de ser repatriados o bien tienen algún recurso en contra de esa repatriación que están esperando se resuelva”, refirió.

En la mañanera, el funcionario aseguró que la cifra se mantiene estable respecto de los reportes presentados previamente por el gobierno mexicano.

SIN RESPUESTA DE CONNACIONALES FALLECIDOS

Velasco también informó que Estados Unidos no ha respondido a las solicitudes de información presentadas por México sobre los connacionales que fallecieron tras ser detenidos por autoridades migratorias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-danos-menores-por-boris-en-guerrero-y-oaxaca-KH21264169

“No nos han informado del estatus de las investigaciones, pero naturalmente es algo en lo que hemos seguido insistiendo”, dijo.

El Canciller mencionó que la SRE presentó diversos escritos ante el Departamento de Estado para solicitar información sobre esos casos.

HAY PROCESOS JUDICIALES EN CURSO

También existen, explicó, procesos judiciales abiertos en Estados Unidos relacionados con las muertes de mexicanos bajo custodia migratoria.

Velasco afirmó que uno de los casos se relaciona con el centro de detención de Adelanto, California, donde fallecieron varios connacionales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/exalcalde-de-salto-de-agua-es-atacado-a-balazos-en-chiapas-fiscalia-investiga-los-hechos-FH21262304

“Naturalmente que sus familias están exigiendo que haya justicia y estamos también esperando que los jueces emitan una resolución”, sostuvo.

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