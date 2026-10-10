Zoé Robledo asegura que el IMSS opera con normalidad tras protestas

Los servicios de salud operan de manera habitual en todas las clínicas y hospitales del país. Así lo informó Zoé Robledo , director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante las recientes manifestaciones y bloqueos viales registrados en distintas zonas del país.

El IMSS mantendrá el respeto a la libertad de expresión de sus trabajadores activos, jubilados y pensionados. Sin embargo, la autoridad solicitó que las protestas se realicen de forma pacífica y sin obstruir el paso de ambulancias o áreas de urgencias.

Una consulta clave decidirá el aumento salarial el próximo 14 de octubre. El personal del Seguro Social votará para aprobar o rechazar la propuesta del 6.8% de incremento (compuesto por un 2.9% directo al sueldo y un 3.9% en prestaciones).

MÁS PERSONAL E INFRAESTRUCTURA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

La plantilla laboral sumó 109 mil contrataciones desde 2019 a la fecha. Entre el nuevo personal destacan 28 mil médicos especialistas y 39 mil enfermeras que refuerzan la atención médica a nivel nacional.

Siete nuevos hospitales ya abrieron sus puertas en los últimos dos años y 19 más continúan en construcción. Además, la institución activó más de 17 mil turnos en medicina familiar durante las tardes y los fines de semana.