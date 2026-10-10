Zoé Robledo asegura que el IMSS opera con normalidad tras protestas
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El titular del Seguro Social destacó la contratación de 109 mil trabajadores y fijó postura ante la consulta por el incremento salarial del 6.8%
Los servicios de salud operan de manera habitual en todas las clínicas y hospitales del país. Así lo informó Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante las recientes manifestaciones y bloqueos viales registrados en distintas zonas del país.
El IMSS mantendrá el respeto a la libertad de expresión de sus trabajadores activos, jubilados y pensionados. Sin embargo, la autoridad solicitó que las protestas se realicen de forma pacífica y sin obstruir el paso de ambulancias o áreas de urgencias.
Una consulta clave decidirá el aumento salarial el próximo 14 de octubre. El personal del Seguro Social votará para aprobar o rechazar la propuesta del 6.8% de incremento (compuesto por un 2.9% directo al sueldo y un 3.9% en prestaciones).
MÁS PERSONAL E INFRAESTRUCTURA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
La plantilla laboral sumó 109 mil contrataciones desde 2019 a la fecha. Entre el nuevo personal destacan 28 mil médicos especialistas y 39 mil enfermeras que refuerzan la atención médica a nivel nacional.
Siete nuevos hospitales ya abrieron sus puertas en los últimos dos años y 19 más continúan en construcción. Además, la institución activó más de 17 mil turnos en medicina familiar durante las tardes y los fines de semana.
PUEDES REPORTAR LA FALTA DE MEDICINA
La institución reconoce retrasos en el abasto debido al aumento en la demanda de atención y a las enfermedades crónicas en la población. Por ello, el IMSS habilitó vías directas para dar seguimiento a las recetas no surtidas.
Los derechohabientes pueden registrar sus recetas pendientes directamente en la página recetacompleta.gob.mx También está disponible la línea telefónica gratuita 800 953 2210 para solucionar cada reporte en un lapso máximo de 36 horas.