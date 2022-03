Minuto a Minuto: Guerra Rusia-Ucrania | Rusia acusa a Biden de estar detrás de la “militarización y nazificación” de Ucrania

09:40 AM | El contundente mensaje de Arnold Schwarzenegger para los soldados rusos en Ucrania

El actor, empresario y político Arnold Schwarzenegger, muy popular en Rusia, ha lanzado en sus redes sociales este contundente mensaje dirigido a los militares rusos que combaten en Ucrania.

“A los soldados qué estén escuchando esto ahora, recordad, que once millones de rusos tienen conexiones familiares con Ucrania, entonces cada vez que disparáis lo hacéis contra vuestro hermano o hermana”.

09:23 AM | El embajador ruso en Bosnia y Herzegovina amenaza con seguir el ejemplo ucraniano si Sarajevo se une a la OTAN

El embajador de Rusia en Bosnia y Herzegovina, Igor Kalabujov, ha amenazado este jueves con seguir el “ejemplo ucraniano” y “responder” si Sarajevo se une finalmente a la OTAN, algo que Moscú considera “una amenaza”.

“Siguiendo el ejemplo de Ucrania hemos mostrado lo que esperamos. Si hay alguna amenaza, vamos a reaccionar”, ha dicho en declaraciones a la cadena bosnia FTV. No obstante, ha matizado que Moscú no cuenta con un plan respecto al país y ha insistido en que reaccionará “en base al análisis de la situación geopolítica”.

En este sentido, ha sostenido así que Occidente es quien está amenazando a Bosnia y Herzegovina al señalar que “Rusia ya está preparando un plan al respecto”.

“No tenemos ningún plan. Responderemos cuando sea necesario dada la situación”, ha indicado el embajador, que ha matizado que, no obstante, no existe consenso sobre la adhesión del país a la alianza atlántica.

08:10 AM | Los traidores “desaparecerán por si solos” de Rusia, según el Kremlin

El Kremlin aseguró hoy que las personas consideradas traidores se decantan por sí mismos y desaparecerán de la sociedad rusa en medio de las tensiones ocasionadas por la campaña militar de Moscú en Ucrania, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

“Muchas personas se proyectan, hablando en ruso, como traidores. En tiempos tan difíciles y situaciones tan emotivas como las actuales, mucha gente muestra su esencia. Ellos mismos desaparecen de nuestras vidas”, afirmó.

Al comentar las declaraciones de la víspera del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre una “quinta columna” en Rusia, Peskov aseguró que el proceso de “limpieza” de la sociedad tiene lugar por decantación natural, “algunos violan las leyes y son castigados por eso en correspondencia con los veredictos de las cortes”.

07:54 AM | Lukashenko asegura que si Zelenski no firma un acuerdo con Putin acabará firmando un acta de capitulación

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, advirtió hoy de que si el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no firma un acuerdo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, dentro de poco tiempo tendrá que firmar un acta de capitulación.

“Rusia propone a Ucrania, Putin a Zelenski, -y lo sé perfectamente- una variante totalmente aceptable de acuerdo”, dijo Lukashenko en un entrevista con la cadena japonesa TBS difundida por la agencia oficial bielorrusa BELTA.

El mandatario indicó que este acuerdo hoy es posible y añadió: Ucrania y Rusia llegan a un acuerdo y Zelenski y Putin lo firman. Si Zelesnki no lo hace, créame, dentro de poco tiempo, tendrá que firmar un acta de capitulación “Rusia no perderá en esta guerra”, subrayó.

Lukashenko se mostró convencido de que “este conflicto -la operación de Rusia- concluirá con el establecimiento de la paz”.

06:37 AM | UNESCO enviará cascos y chalecos antibalas para proteger a los periodistas en Ucrania

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) enviará 125 lotes de cascos y chalecos antibalas a Ucrania para aumentar la protección de los periodistas que cubren el conflicto, después de que varios trabajadores de medios de comunicación, tanto locales como extranjeros, hayan perdido la vida en los últimos días.

“Cada día, los periodistas y el conjunto de profesionales de los medios arriesgan sus vidas en Ucrania para informar a la población local y al mundo entero de la realidad de esta guerra”, ha subrayado la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, partidaria de hacer “todo lo posible” para proteger a estas personas en un contexto altamente inestable.

06:10 AM | Rusia acusa a Biden y el Congreso de EU de estar detrás de la “militarización y nazificación” de Ucrania

Las autoridades de Rusia han acusado este jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al Congreso del país norteamericano de estar detrás de la “militarización y nazificación” de Ucrania y han incidido en que “son ellos los que han cometido crímenes contra la humanidad y deben ser juzgados”.

El presidente de la Duma Estatal rusa --la Cámara Baja del Parlamento--, Viacheslav Volodin, ha apuntado en un mensaje en su cuenta en Telegram a una “histeria” en Washington “por razones obvias”. “Las sanciones contra Rusia no funcionan. La sociedad está unida detrás de (el presidente ruso, Vladimir) Putin. Ucrania está fuera de control.

Alza de precios de la energía baten récords en Estados Unidos y Europa. Pérdidas económicas”, ha explicado.

06:01 AM | Rusia eleva a cerca de 285 mil los refugiados llegados desde Ucrania, la mayoría desde Donetsk y Lugansk

Las autoridades de Rusia han elevado este jueves a cerca de 285 mil el número de personas que han llegado al país huyendo de Ucrania, la mayoría de ellas desde la región de Donbás, y han detallado que entre los refugiados hay más de 61 mil 500 niños.

Fuentes oficiales citadas por la agencia rusa de noticias TASS han indicado que “más de 248 mil personas han sido evacuadas de Donbás desde el 18 de febrero, cuando las autoridades de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk anunciaron la evacuación de sus territorios”.

Así, han resaltado que cerca de 48.000 personas han abandonado Ucrania a través de puntos de control en las regiones de Belgorod, Kursk y Bryansk, además de a través de Crimea, península anexionada en 2014 por Rusia, en una decisión no reconocida por la comunidad internacional.

05:48 AM | La guerra en Ucrania restará 1 punto de PIB al crecimiento mundial en un año

La guerra en Ucrania reducirá el crecimiento de la economía mundial en un punto porcentual durante el primer año y aumentará la inflación prevista en 2,5 puntos, según la OCDE, con un impacto que será particularmente importante en Europa, muy dependiente del gas y del petróleo ruso.

En un informe publicado este jueves, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) explica que en la zona euro el conflicto restará 1,4 puntos al producto interior bruto (PIB) y en Estados Unidos alrededor de 0,9 puntos, mientras la economía rusa sufrirá un desplome del 10 %.

05:37 AM | El Parlamento de Lituania pide a la ONU cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania para evitar la masacre de civiles

El Parlamento lituano ha pedido este jueves de forma unánime a Naciones Unidas que tome “medidas inmediatas” para garantizar que se logra establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para frenar “la masacre de civiles” a manos de las tropas rusas durante la invasión.

Así lo han señalado en una resolución adoptada esta mañana, tal y como ha informado el Seimas lituano (como se conoce al Parlamento unicameral del país) en un mensaje en su cuenta de Twitter. Lituania se ha convertido así en el primer país de la Unión Europa y la OTAN en solicitar esta medida.

05:23 AM | Rusia: “Las fuerzas armadas rusas no bombardean ciudades, y todo el mundo lo sabe muy bien”

Maria Zakharova, directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, ha insistido en llamar a la guerra en Ucrania “operación especial”, y ha asegurado que “las fuerzas armadas rusas no bombardean ciudades, y todo el mundo lo sabe muy bien. No importa cuántos videos se editen en las estructuras de la OTAN, no importa cuántos videoclips y fotos falsas se publiquen”. “La verdad aún se abrirá paso”, ha aseverado.

05:00 AM | Ucrania insta a la UE a llamar a Putin “criminal de guerra”, como EU

El ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov, llamó este jueves a la Unión Europea (UE) a considerar al presidente ruso, Vladímir Putin, como un “criminal de guerra” como ha hecho el presidente estadounidense, Joe Biden, por las atrocidades que aseguró está cometiendo el ejército ruso durante la invasión de su país.

“Hago un llamamiento a que reconozcan que Putin es un criminal de guerra, tal y como ha hecho Estados Unidos”, indicó Reznikov durante una comparecencia por teleconferencia en una sesión conjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo.

El político ucraniano se mostró “convencido” de que los fiscales de la Corte Penal Internacional han iniciado las investigaciones pertinentes sobre lo que está sucediendo en Ucrania “porque tienen motivos para hacerlo”, subrayó. “El objetivo que tiene Rusia es la destrucción de Ucrania. Quieren acabar con el derecho humanitario y el derecho internacional”, aseveró.